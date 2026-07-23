Duńczycy ostrzegają przed przyjazdem do Polski. "Grożą za to wysokie kary"

Lech Poznań zabawił się w pierwszym meczu II rundy el. Ligi Mistrzów. "Kolejorz" rozbił Aarhus GF 4:1, choć to spotkanie wcale do najłatwiejszych z początku nie należało. Duńczycy dominowali aż do gola strzelonego przez Mikaela Ishaka. Potem pechową interwencję ręką poza obrębem pola karnego zaliczył Jesper Hansen, za co wyleciał z boiska. A to dało Lechowi przestrzeń do tego, by jeszcze przed przerwą podwyższyć prowadzenie za sprawą Patrika Walemarka.

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Po zmianie stron jednak trudno było rozróżnić, który zespół gra o jednego zawodnika mniej. Podopieczni Jakoba Poulsena zdołali przycisnąć ekipę z Poznania i złapać kontakt dzięki trafieniu Kristiana Arnstada. Chwilę później piłkę zmierzającą do pustej bramki wybił Michał Gurgul. Pod polem karnym mistrzów Polski było gorąco, ale w 61. minucie prawdziwą bombę z dystansu posłał Terry Yegbe, czym dał lechitom dwubramkową przewagę. Cztery minuty później zrobiło się już 4:1, a dublet skompletował Walemark. Wynik do końcowego gwizdka nie uległ już zmianie, a Poznaniacy mogli cieszyć się z pokaźnej zaliczki przed rewanżem.

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Ten odbędzie się w środę 29 lipca, a jego początek zaplanowano na godz. 19:00. Zanosi się na to, że na trybunach Enea Stadionu zasiądzie niemal komplet publiczności, a mimo wysokiej porażki na własnym obiekcie na tym spotkaniu stawić mają się także kibice z Danii w liczbie 2100. Z tym, że już na kilka dni przed rewanżem czuć wyraźną obawę ze strony klubu oraz Ambasady Danii w Polsce w związku z tym starciem.

AGF bowiem na stronie internetowej zamieściło komunikat, w którym prosi kibiców, by zachowali ostrożność podczas pobytu w Poznaniu, a także nie nosili barw klubowych w mieście i poza nim. Duńska Ambasada z kolei poinformowała, że zabronione jest przywożenie do Polski sztucznych ogni, fajerwerków i innych środków pirotechnicznych.

- Naruszenie polskiego prawa dotyczącego bezpieczeństwa na masowych imprezach jest przestępstwem. Grożą za to wysokie kary, zakaz wstępu na stadion lub więzienie od trzech miesięcy do pięciu lat - zaznaczono w komunikacie, który cytuje Bold.

Kibice Aarhus GF mają spotkać się przed meczem na Starym Rynku. Stamtąd ruszą autobusem na stadion przy ul. Bułgarskiej. Polska policja nie zezwoliła na przemarsz fanów z Danii w stronę obiektu. Co jasne również, po zakończeniu spotkania fani AGF będą musieli poczekać przez pół godziny w sektorze gości.

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