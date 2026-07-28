Rewolucja we Włoszech. Oto nowy selekcjoner. Wiadomo, kto zastąpi Maldiniego

11 lipca - tego dnia Paolo Maldini został dyrektorem technicznym włoskiej federacji (FIGC), a jego najbliższym współpracownikiem został Leonardo. Kolejne kilkanaście dni było bardzo intensywnych, co doprowadziło do następnych dużych zmian.

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Reprezentacja Włoch w centrum gigantycznego zamieszania. Jednak udało się wybrać selekcjonera

Maldini chciał zatrudnić w roli selekcjonera Pepa Guardiolę, który odmówił (poszło m.in. o wysokość wynagrodzenia). W związku z tym faworytem stał się Andrea Pirlo, jednak ta kandydatura upadła w związku ze współpracą między mistrzem świata z 2006 r. a jednym z rosyjskich bukmacherów. Do tego dochodziła kwestia obecnego miejsca pracy, 47-latek prowadzi emirackiego drugoligowca United FC, którego właścicielem jest rosyjski miliarder Siergiej Łomakin. W sprawę wmieszali się też politycy, a Maldini oraz Leonardo złożyli rezygnację. Mimo tego wszystkiego udało się znaleźć nowego selekcjonera.

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We wtorek o godz. 15:24 potwierdzono zatrudnienie Roberto Manciniego, o czym niewiele wcześniej nieoficjalnie donosił Fabrizio Romano. Mancini to architekt ostatniego znaczącego sukcesu włoskiej kadry - niezwykle znaczącego, bo triumfu w Euro 2020 (wówczas asystował mu dawny kompan z boiska Gianluca Vialli, który na początku 2023 r. zmarł na raka trzustki).

W kontekście zjazdu włoskiego futbolu Mancini jednak też ma swoje za uszami. Przede wszystkim w kompromitującym stylu przegrał baraże o mistrzostwa świata 2022, w półfinale ponosząc domową porażkę z Macedonią Północną (0:1). W dodatku w sierpniu 2023 r. w nieeleganckim stylu odszedł z drużyny narodowej (oraz struktur federacji), przyjmując lukratywną propozycję prowadzenia reprezentacji Arabii Saudyjskiej.

W Azji mu nie poszło, o mało nie był twarzą klęski w eliminacjach mundialu 2026, jednak odszedł w październiku 2024 r. (finalnie Saudyjczycy awansowali). Potem jeszcze pracował w Katarze, od listopada 2025 r. do czerwca br. prowadził Al-Sadd, z którym wygrał ligę. Teraz czeka go powrót do reprezentacji, choć w jego życiorysie też jest rosyjski wątek. Znacznie starszy niż u Pirlo, bo w sezonie 2017/18 prowadził Zenit St. Petersburg (bez sukcesów, potem rozwiązał umowę za porozumieniem stron).

Roberto Mancini nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch. Nieoficjalnie ogłoszono też następcę Paolo Maldiniego

Wiadomo również, kto zostanie następcą Maldiniego. Dokładnie 100 minut po nieoficjalnym ujawnieniu przyszłości Manciniego Fabrizio Romano wskazał, kto obejmie kluczową posadę w FIGC. "Włochy mianowały Claudio Ranieriego nowym dyrektorem technicznym, here we go! Ranieri stanie się nową kluczową postacią federacji decyzja zapadła" - napisał w serwisie X we wtorek o godz. 14:57.

Ranieri to utytułowany szkoleniowiec, a do historii światowego futbolu przeszedł dzięki absolutnie sensacyjnemu wygraniu Premier League z Leicester City w sezonie 2015/16 (w składzie był Marcin Wasilewski). Dla Włocha to jedyny tytuł mistrzowski na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, poza tym z Valencią zdobył Puchar Króla (1998/99) i Superpuchar UEFA (2004), a z Fiorentiną Puchar Włoch (1995/96) i krajowy superpuchar (1996).

W ostatnich latach 74-latek był związany z Romą, którą najpierw prowadził jako trener (większość sezonu 2024/25), a potem od razu stał się doradcą zarządu. On brał udział w rozmowach z Gian Piero Gasperinim, który został nowym szkoleniowcem Rzymian i, mimo konfliktu z Ranierim w trakcie rozgrywek, przywrócił ich do Ligi Mistrzów po ośmiu latach przerwy.

Na razie nowy dyrektor techniczny FIGC nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, jednak kierownictwo federacji oraz sztab mogą już zacząć pracę nad realizacją najbliższych celów. Jesienią reprezentację Włoch czeka rywalizacja w Dywizji A Ligi Narodów, konkretnie w grupie A1 z Francją, Belgią i Turcją. Debiut Roberto Manciniego przypadnie na 22 września i domowe spotkanie z Belgami na rzymskim Stadio Olimpico, czyli arenie doskonale znanej Claudio Ranieriemu.