Michael Olise jest w ostatnich miesiącach na ustach całej piłkarskiej Europy. Francuz miał kapitalny poprzedni sezon w barwach Bayernu Monachium. W samej lidze zanotował 15 bramek, do których dorzucił aż 19 asyst. Z Bawarczykami zdobył mistrzostwo Bundesligi i Puchar Niemiec. Ofensywny zawodnik równie wielką klasę pokazał na mistrzostwach świata. Asystował siedmiokrotnie, dzięki czemu pobił rekord legendarnego Pelego.

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Prezes Bayernu wprost o przyszłości Olise. "Oczywiście, że tak"

Według medialnych doniesień doskonała dyspozycja Olise miała wzbudzić zainteresowanie Realu Madryt. Wydawało się, że transfer jest niezwykle bliski realizacji. Wszelkie wątpliwości rozwiał jednak dyrektor generalny Bayernu Monachium, Jan-Christian Dreesen. Działacz podkreślił, że Francuz na pewno będzie reprezentować "Die Roten" w przyszłym sezonie.

"Oczywiście, że tak" - stwierdził cytowany przez profil Bayern&Germany działacz, odpowiadając na pytanie o pozostanie Olise w Niemczech.

"Nie było telefonów, listów ani faksów z Madrytu" - dodał Jan-Christian Dreesen.

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"To zdumiewające"

Dyrektor generalny Bayernu podkreślił, że był zaskoczony rozprzestrzeniającymi się informacjami, które nie miały związku z prawdą.

"To zdumiewające, co może się rozprzestrzenić, kiedy sam wiesz, jaka jest prawda. To całkiem interesujące. Szczerze mówiąc, straciłem rachubę, ile razy znajomi mnie o to pytali. Ale ani jedna osoba nie powiedziała: "Jeśli ktoś oferuje 200 milionów euro, musisz go sprzedać" - zauważa Niemiec.

Bayern rozpocznie sezon meczem o Superpuchar Niemiec z Borussią Dortmund. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 22 sierpnia o godzinie 20:30.