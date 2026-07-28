Karol Linetty odrzucił dwie oferty. Te kluby chciały Polaka

"Karol Linetty po zaledwie jednym sezonie pożegnał się z Kocaelisporem. Turecki zespół poinformował o rozwiązaniu kontraktu z Polakiem za porozumieniem stron" - pisał Szymon Mańkowski ze Sport.pl. Niedługo później pojawiły się plotki, jakoby 47-krotny reprezentant Polski miał wzbudzić zainteresowanie Wisły Kraków, lecz te szybko zdementował Jarosław Królewski.

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Nowe wieści ws. Linettego. Czeka na ruch Lecha Poznań?

Pomocną dłoń do swojego wychowanka postanowił wyciągnąć Lech Poznań. 31-letni pomocnik rozpoczął treningi z zespołem mistrzów Polski, a kibice od razu zaczęli snuć domysły, jakoby Linetty miał podzielić los Roberta Gumnego i trafić do Kolejorza na stałe. Klub jednak od początku zaznaczał, że treningi te maja charakter czysto gościnny.

"W Lechu Poznań każdy wychowanek jest mile widziany i może korzystać ze wszystkich udogodnień boiskowych oraz sprzętowych, które są przy ulicy Bułgarskiej. Dziś treningi z Kolejorzem gościnnie rozpoczął Karol Linetty, który w ostatnim sezonie był graczem Kocaelisporu. Dobrze Cię widzieć, Karol!" - mogliśmy przeczytać w mediach społecznościowych Kolejorza.

Kurtuazyjność potwierdził również szkoleniowiec poznańskiego Lecha, Niels Frederiksen. Duńczyk zabrał głos ws. potencjalnego podpisania kontraktu z Linettym podczas konferencji prasowej przed meczem II rundy el. Ligi Mistrzów przeciwko Aarhus GF. Przed konferencją odbył się trening na głównej płycie stadionu przy ul. Bułgarskiej, w którym Linetty także brał udział.

- To ważne, żeby przedstawić właściwą perspektywę. Znamy tego zawodnika, ma wysoką jakość, ale jest tutaj dlatego, że jest naszym wychowankiem i pomagamy mu utrzymać formę. Tylko dlatego tutaj trenuje, nie ma żadnych planów, by dołączył do nas na stałe - podkreślił trener Kolejorza.

Nowe informacje w tej sprawie przekazał jednak Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Dziennikarz twierdzi, że Linetty w ostatnim czasie odrzucił dwie propozycje z lig zagranicznych. Te miały wpłynąć z tureckiego Konyasporu i bułgarskiego Łudogorca Razgrad. Piłkarz ma również myśleć o powrocie do Polski. Włodarczyk zaznacza, że "naturalnym wyborem byłby Lech".

Odejście Kozubala może ułatwić Kolejorzowi decyzję

Ruch ten przyrównywany jest do zeszłorocznego zakontraktowania Roberta Gumnego przez mistrzów Polski. Wówczas prawy obrońca także rozpoczął gościnne treningi z Kolejorzem, żeby później podpisać umowę i wrócić do ekipy ze stolicy Wielkopolski. Ten sam los mógłby podzielić Linetty, tym bardziej że Lech rozgląda się za zawodnikiem, który wzmocni środek pola.

Jak podaje Włodarczyk, sytuacja w centralnej części boiska w zespole z Poznania może niebawem się zmienić. Podczas środowego meczu przeciwko Aarhus GF bowiem skauci klubów z Bundesligi mają obserwować Antoniego Kozubala, czyli zawodnika, który od początku sezonu stanowi bardzo ważny punkt w drużynie Kolejorza.

"Jego rolę warto podkreślić, bo głównie skupia się na czarnej robocie i kontrolowaniu tempa rozgrywania akcji, co nie zawsze jest widoczne na pierwszy rzut oka" - pisaliśmy na Sport.pl po starciu Lecha z Cracovią.

Włodarczyk podkreśla jednak, że w przypadku zakontraktowania nowego zawodnika na pozycję sześć lub osiem nie zamierza się spieszyć. Wśród powodów wymienia to, że transfer Kozubala nie jest wystarczająco bliski finalizacji, część kandydatów jak Niklas Dorsch odpadła czy odmówiła lub Lech po prostu daje sobie czas i czeka na decyzję wytypowanych przez siebie opcji na liście skautów.

Oto, co Linetty może dać Lechowi. "Zerowe ryzyko"

Wśród największych atutów Linettego dziennikarz wskazuje m.in. zerowe ryzyko komplikacji związanych z aklimatyzacją w szatni. Były piłkarz Torino czy Sampdorii mógłby zostać nowym mentorem w szatni, a powrót wychowanka wpisywałby się w filozofię, którą Kolejorz od lat wyznaje. Za Linettym przemawia również doświadczenie nabyte w Serie A (255 meczów) czy w reprezentacji Polski (47 spotkań). Piłkarz w barwach Sampdorii i Torino pełnił rolę kapitana.

Włodarczyk wskazał także dwa kluczowe warunki, które musiałyby zaistnieć, by powrót Linettego do Kolejorza po dziesięciu latach stał się faktem. Po pierwsze: obie strony muszą porozumieć się co do warunków finansowych. Po drugie i najważniejsze: chcieć tego ruchu musi Niels Frederiksen.

W barwach Lecha w latach 2012-2016 Karol Linetty rozegrał 112 meczów, w których strzelił 11 goli, zanotował 15 asyst, złapał 26 żółtych kartek i jedną czerwoną. Z Kolejorzem sięgał po mistrzostwo Polski w sezonie 2014/15, a także występował z nim w fazie grupowej Ligi Europy w kampanii 2015/16.

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