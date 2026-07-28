Dogadali się! Legendarny trener poprowadzi reprezentację Włoch

Włoska piłka nożna znowu znalazła się w centrum uwagi. I kolejny raz powodem nie są sprawy czysto sportowe, a chaos organizacyjny.

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"Nie" dla Pirlo, "tak" dla Manciniego

Wydawało się, że po trzecim z rzędu blamażu w eliminacjach do mistrzostw świata już nic nas nie zaskoczy. Tymczasem zaledwie 16 dni przy reprezentacji Italii pracowali dyrektor techniczny Paolo Maldini i jego doradca Leonardo. Duet ten opuścił swoje stanowiska po tym, jak kandydaturę Andrei Pirlo na selekcjonera zablokował szef federacji Giovanni Malago.

Powodem tego była współpraca Pirlo z rosyjskim bukmacherem. Gdy ten fakt wyszedł na jaw, wiele ważnych postaci ze świata tamtejszego sportu i polityki wyraziło swój sprzeciw.

"Wciąż nie wiadomo, kto zostanie nowym selekcjonerem Włochów. Kandydatura Pirlo została odrzucona, natomiast wcześniej odmówił Pep Guardiola. Zagraniczne media twierdzą, że ta posada jest niczym 'zatruty kielich' i mało kto chce ją przyjąć. Oczekiwania przed nowym szkoleniowcem będą bowiem ogromne, ale to nie dziwi. Przecież Włosi to czterokrotni mistrzowie świata. Tyle tylko, że od lat znajdują się w kryzysie. Po raz ostatni tytuł wywalczyli w 2006 roku (m.in. z Pirlo w składzie), ale od trzech edycji nie są w stanie nawet zakwalifikować się na mundial" - czytamy w artykule autorstwa Agnieszki Piskorz z portalu Sport.pl.

Tymczasem, jak poinformował słynny dziennikarz Fabrizio Romano, wybór włoskiej federacji padł na byłego trenera m.in. Lazio, Interu czy Manchesteru City.

"Roberto Mancini zgodził się zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch, here we go! Nowy projekt ma wystartować po tym, jak prezes Malago wstrzymał nominację Pirlo tuż przed podpisaniem kontraktu z powodu jego współpracy z rosyjskimi markami. Mancini wraca już wkrótce" - napisał w portalu X.

Co ciekawe, Mancini także ma za sobą "współpracę z rosyjską marką". Od czerwca 2017 do maja 2018 roku bez sukcesów prowadził Zenit Sankt Petersburg. Rozwiązał umowę za porozumieniem stron.

Dla 61-latka będzie to już druga przygoda zawodowa z reprezentacją Włoch. Mancini w latach 2018-23 był selekcjonerem zespołu Italii. W 2021 roku doprowadził "Squadra Azzura" do mistrzostwa Europy.