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Boniek podsumował, co Lech i Górnik zrobili w el. Ligi Mistrzów

Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczęli walkę o fazę ligową Ligi Mistrzów. "Kolejorz" na starcie eliminacji zwyciężył z Aarhus aż 4:1, natomiast "Górnicy" przegrali z Fenerbahce 0:1. Grę polskich zespołów w mediach społecznościowych skomentował Zbigniew Boniek.
Zbigniew Boniek
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Po mistrzostwach świata do gry wróciła klubowa piłka. Grę w eliminacjach Ligi Mistrzów rozpoczęły dwa polskie zespoły - Lech Poznań i Górnik Zabrze. "Kolejorz" mierzył się z duńskim Aarhus, natomiast "Górnicy" trafili na tureckiego giganta, Fenerbahce. 

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Popis Lecha. Górnik postawił się gigantowi 

Lech Poznań już na samym starcie eliminacji Ligi Mistrzów pokazał, że jest mocnym kandydatem do gry w fazie ligowej rozgrywek. "Kolejorz" rozbił na wyjeździe 4:1 Aarhus. Strzelanie w Danii w 29. minucie rozpoczął Mikael Ishak, jeszcze przed przerwą wynik na 2:0 podwyższył Patrik Walemark. Rywale mistrzów Polski odpowiedzieli w 55. minucie, kiedy do siatki trafił Kristian Arnstad. W dalszej części spotkania istniał tylko Lech. W 61. minucie kapitalnego gola z dystansu zdobył nowy stoper zespołu z Poznania, Terry Yegbe, a cztery minuty później wynik na 4:1 ustalił Patrik Walemark. 

Górnik był skazywany na porażkę, jednak ostatecznie przegrał zaledwie 0:1 Jedynego gola dla rywali zdobył w 37. minucie Anderson Talisca. "Górnicy" mają spore szanse na odwrócenie losów dwumeczu w rewanżowym spotkaniu. 

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Boniek komentuje występ polskich klubów w Lidze Mistrzów. "Żadna sensacja"

Na portalu X występ polskich zespołów w eliminacjach Ligi Mistrzów skomentował Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN nie był zaskoczony kapitalnym wynikiem Lecha. W przypadku Górnika legenda polskiej piłki uważa, że niczego nie można wykluczyć w rewanżu. 

"Bravo Lech, ale spoko, bo to żadna sensacja. Górnik walczył dzielnie i wszystko się rozstrzygnie w Zabrzu. Idziemy do przodu" - napisał na portalu X Zbigniew Boniek. 

Lech rozpocznie rewanżowe spotkanie w środę, 29 lipca o godzinie 19:00, "Kolejorz" zagra na własnym stadionie. Tego samego dnia, również u siebie o kolejną rundę powalczy Górnik. Początek meczu o godzinie 20:00. 

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