Kibice Lecha przejęli duński stadion. Szaleństwo

Jeszcze przed meczem wiadomo było, że choć Lech w gruncie rzeczy nie miał szczęścia w losowaniu, bo można było trafić na zespół znacznie słabszy niż mistrz Danii, to nawet starcie wyjazdowe jest zdecydowanie do wygrania. Aarhus miało swoje problemy, zarówno zdrowotne, jak i transferowe, bo niektórzy ważni zawodnicy odeszli i nie zostali jeszcze godziwie zastąpieni. Jednak rzeczywistość przekroczyła najśmielsze oczekiwania.

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Mistrz Polski pokazał moc

Lech rozniósł Aarhus 4:1. Poznaniacy kiepsko wchodzili zarówno w pierwszą, jak i w drugą połowę, ale gdy już łapali rytm, byli nie do zatrzymania. Szczególnie po czerwonej kartce dla bramkarza rywali już w 37. minucie. Wisienką na torcie było fenomenalne trafienie Terry'ego Yegbe z ponad trzydziestu metrów. Mistrzowie Polski uciszyli stadion w Randers (Aarhus nie mogło grać w pełni u siebie, bo budują nowy obiekt, a tymczasowy nie spełnia wymogów UEFA). Choć właściwie to uciszyli jego większość, gdyż jeden sektor bawił się wyśmienicie.

90 minut zabawy i mnóstwo powodów do radości. Sektor kibiców Lecha szalał

To był oczywiście sektor gości z kibicami Lecha. Tam zabawa trwała przez całe 90 minut, podkręcana kolejnymi trafieniami dla Poznaniaków. Kanał Sportowy opublikował nagranie z intensywnym dopingiem polskich kibiców, który długimi fragmentami zagłuszał ten duński. Zrobili też rzecz jasna "Poznań", czyli sposób na dopingowanie drużyny, bardzo ochoczo stosowany np. w Anglii przez fanów Manchesteru City.

Przed Lechem rewanż, który powinien być formalnością, ale oczywiście swoje muszą zrobić. Odbędzie się w środę 29 lipca o 19:00 w Poznaniu. Wcześniej mistrza Polski czeka inauguracja sezonu w Ekstraklasie. W sobotę 25 lipca o 20:15 zagrają na własnym boisku z Cracovią.