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Powrót Polaka i 4:0! Tak zagrali potencjalni rywale Górnika Zabrze w LM

Szymon Włodarczyk rozegrał pierwszy mecz po powrocie do Sturmu Graz. Zespół Polaka rozbił Hearts 4:0 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Zwycięzca tej pary jest następnym potencjalnym rywalem Górnika Zabrze.
Sturm Graz v Heart of Midlothian
Fot. Michael Riedler/SNS Group via Getty Images

Szymon Włodarczyk poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w holenderskim Excelsiorze. W 23 meczach zanotował na swoim koncie trzy bramki i asystę. Polak wiąże swoją przyszłość ze Sturmem Graz. Znalazł się w kadrze drużyny na spotkanie drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów przeciwko Hearts i od razu wyszedł na potyczkę ze Szkotami w podstawowym składzie. Spędził na boisku 70 minut, a Sturm rozbił rywala 4:0. 

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Sturm Graz pokazał moc. Górnik może się z nim zmierzyć

Austriacy wykonali milowy krok w stronę trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Objęli prowadzenie już w 4. minucie, kiedy do siatki trafił Jon Stanković. W drugiej części rywalizacji dołożyli trzy gole i to w krótkim odstępie czasu.

Najpierw na listę strzelców wpisał się w 50. minucie Jeyland Mitchell. Trzy minuty później bramkę zdobył 17-letni Luca Weinhandl, a w 59. minucie rezultat ustalił Juergen Heil.

Zwycięzca dwumeczu Sturm - Hearts zmierzy się w trzeciej rundzie eliminacji z lepszym z pary Fenerbahce - Górnik Zabrze. W pierwszym pojedynku Turcy zwyciężyli 1:0. Dla polskich kibiców wydarzeniem dnia jest z pewnością wysokie zwycięstwo Lecha Poznań na wyjeździe z Aarhus GF (4:1).

Lech jest blisko przejścia do kolejnego etapu kwalifikacji, a w nim zagra z kimś z duetu Sabah Baku/KuPS. W pierwszym meczu lepszy okazał się mistrz Azerbejdżanu, wygrywając 1:0.

Crvena Zvezda bez litości dla słabszego rywala

We wtorek rozegrano jedenaście spotkań w walce o Champions League. Niespodziankę sprawił islandzki Vikingur Reykjavik, który wygrał u siebie z Hapoelem Beer Szewa (Izrael) 2:1. Sensacyjny mistrz Szwajcarii z poprzedniego sezonu (FC Thun) zremisował z kolei na własnym terenie z Dinamem Zagrzeb (Chorwacja) 1:1.

Świetnie z roli faworyta wywiązała się Crvena Zvezda. Mistrz Serbii na wyjeździe rozbił Larne, ekipę z Irlandii Północnej, wygrywając 4:0.

  • Wyniki wtorkowych meczów drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów:
  • Aarhus GF - Lech Poznań 1:4
  • Fenerbahce - Górnik Zabrze 1:0
  • Ararat-Armenia - Shamrock Rovers 2:0
  • Iberia 1999 - Slovan Bratysława 0:2
  • Mjallby - Lincoln Red Imps 3:0
  • Sabah Baku - KuPS Kuopio 1:1
  • FC Thun - Dinamo Zagrzeb 1:1
  • Sturm Graz - Hearts 4:0
  • Klaksvik - Żalgiris Kowno 0:0
  • Larne - Crvena Zvezda 0:4
  • Vikingur Reykjavik - Hapoel Beer Szewa 2:1

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