Dantejskie sceny w Stambule. Polacy starli się z turecką policją

Drużyna trenera Michala Gasparika ma do odrobienia w Zabrzu stratę jednego gola. Przegrali, ale walczyli dzielnie i nie są na straconej pozycji przed spotkaniem rewanżowym na swoim stadionie.

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Nerwowo w Stambule. Policja interweniowała w sektorze Górnika

Jak się okazało zwycięską bramkę z rzutu wolnego w 37. minucie spotkania zdobył doświadczony Brazylijczyk Talisca. Wynik na gorącym stadionie Sukru Saracoglu nie uległ już zmianie. Wicemistrzowie Polski wytrzymali ataki graczy Fenerbahce.

"Górnik Zabrze nie jechał do Turcji, jak na ścięcie, ale wszyscy w klubie zdawali sobie sprawę, że Fenerbahce będzie zdecydowanym faworytem dwumeczu w walce o awans do III rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Zabrzanie skupili się dziś na obronie. I długo przynosiło to efekty, ale Fenerbahce w końcu zdobyło bramkę - genialnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Talisca. Ostatecznie mecz skończył się wynikiem 1:0 dla gospodarzy" - zrelacjonował na naszych łamach dziennikarz Sport.pl Bartosz Naus.

Wielkich emocji na wodzy jeszcze przed spotkaniem nie utrzymali licznie zgromadzeni w Stambule (w liczbie około 800 fanów) kibice Górnika Zabrze. Zanim wybrzmiał pierwszy gwizdek litewskiego sędziego Manfredasa Lukjancukasa w sektorze gości zrobiło się bardzo nerwowo. Musiała interweniować policja, a obrazki z tego wydarzenia momentalnie trafiły do sieci.

"Trybuny Górnika Zabrze zakłóciły spokój, interweniowała policja" - napisał dziennikarz Dogukan Yildirim.

"Doszło do starcia między kibicami Górnika Zabrze, którzy przyjechali do Stambułu na wyjazdowy mecz Fenerbahce, a policją" - czytamy w opisie kanału Onedio.

To, co zdarzyło się przed meczem nie miało znaczenia dla samego spotkania. Można spodziewać się jednak kar, nałożonych na klub z Zabrze ze strony UEFA.

Mecz rewanżowy między Górnikiem a Fenerbahce Stambuł odbędzie się 29 lipca. Początek o godzinie 20.00. Wcześniej wicemistrzowie Polski zainaugurują nowy sezon w PKO Ekstraklasie. W sobotę 25 lipca drużyna trenera Gasparika zmierzy się na swoim stadionie ze Śląskiem Wrocław. Start o godz. 17.30.