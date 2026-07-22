Podolski nie ma wątpliwości przed rewanżem Górnika z Fenerbahce. "Super wynik"

Górnik Zabrze już na samym starcie eliminacji Ligi Mistrzów miał niezwykle poważne zadanie. Podopieczni trenera Michala Gasparika trafili na Fenerbahce. Ostatecznie turecki gigant po golu Andersona Talisci zwyciężył tylko 1:0, w związku z czym "Górnicy" wciąż mogą marzyć o kolejnej rundzie.

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Podolski zabrał głos po meczu Górnika. "To dla nas super wynik"

W rozmowie z Polską Agencją Prasową mecz Górnika z Fenerbahce skomentował Lukas Podolski. Właściciel klubu podkreślił, że wynik jest przed rewanżem bardzo korzystny dla jego zespołu, a skazywani na porażkę "Górnicy" pokazali, że wszystko jest możliwe.

- Nie wiem, kto tu mówił, żeby rywale nas mieli pożreć, bo nie było tak. Oczywiście, patrząc na wartości, na kluby, to też wiem, że nie byliśmy wielkim faworytem. Ale piłka pokazuje coraz bardziej, że w pucharach czy na mistrzostwach światach wszystko jest możliwe i my to zaprezentowaliśmy - powiedział PAP Podolski.

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- O to chodzi na wyjeździe. Nie mogliśmy wyjść wysoko na nich i ryzykować, bo mają piłkarzy, którzy mogą zrobić różnicę. I mieli w drugiej części parę sytuacji. Ogólnie to dla nas super wynik i za tydzień, grając u siebie, będziemy chcieli wygrać i awansować do następnej rundy - dodał 130-krotny mistrz świata.

Tak zdaniem Podolskiego musi zagrać Górnik w rewanżu. "Muszą się tego nauczyć"

Lukas Podolski odniósł się też do nadchodzącego rewanżu, stwierdził, że zespół powinien zagrać podobnie jak w pierwszym spotkaniu, ale musi podjąć większe ryzyko, aby przechylić szalę na swoją korzyść.

- To jest jeden mecz, zagramy o wszystko. Sytuacja jest taka, jaką masz po wyjściu z grupy na MŚ. Odkąd jestem w Górniku, nie stawiam żadnych celów. Gramy swoje, mamy fajny okres, co trzy dni są mecze i to jest dla tych chłopaków nowe doświadczenie na takich stadionach. Muszą się tego nauczyć, by zrobić następny krok. Nie ma co narzekać, jeśli się marzy o grze w lidze z top 5. Jesteśmy szczęśliwi, że tak daleko i szybko już doszliśmy - podkreśla Podolski.

- Znam ją, grałem tu parę razy. Lubię taką atmosferę, dlatego zawsze chciałem grać piłkę na wielkich stadionach. Dla mnie to nie presja, tylko radość - dodał Podolski, odnosząc się do atmosfery na stadionie w Stambule.

Rewanżowe spotkanie odbędzie się w środę, 29 lipca o godzinie 20:00, na stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu.