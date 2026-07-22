Tak tureckie media podsumowały mecz Górnika z Fenerbahce

Górnik Zabrze zagrał po raz pierwszy od 38 lat w LM. W 2. rundzie eliminacji trafili na tureckiego giganta - Fenerbahce. "Górnik Zabrze nie jechał do Turcji, jak na ścięcie, ale wszyscy w klubie zdawali sobie sprawę, że Fenerbahce będzie zdecydowanym faworytem dwumeczu w walce o awans do III rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Zabrzanie skupili się dziś na obronie. I długo przynosiło to efekty, ale Fenerbahce w końcu zdobyło bramkę - genialnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Talisca. Ostatecznie mecz skończył się wynikiem 1:0 dla gospodarzy" - opisywał Bartosz Naus na łamach Sport.pl.

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Tureckie media reagują po meczu Fenerbahce - Górnik

To było niezwykle emocjonujące starcie. Fani Fenerbahce zapełnili niemal cały stadion. Kibiców Górnika też nie brakowało, a według doniesień fotomac.com.tr - było ich około 700. Serwis jednak na spokojnie podszedł do tej rywalizacji i podkreśla, że turecki klub "zapewnił sobie korzystny wynik przed rewanżem w Polsce" - czytamy.

Lokalni dziennikarze zauważają, że w 16. minucie Górnik Zabrze był bliski zdobycia gola. "Janza, po podaniu od Prekopa z lewej strony pola karnego, oddał potężny strzał, ale bramkarz Mert Gunok odbił piłkę nad poprzeczkę" - czytamy.

Z kolei serwis fanatik.com.tr zauważa, że piłkarze Fenerbahce wygrali po raz pierwszy od trzech spotkań. "W zeszłym sezonie drużyna w żółto-niebieskich barwach, która odpadła z europejskich pucharów w rundzie play-off Ligi Europy, przegrała w pierwszym meczu tej rundy z Nottingham Forest. 'Kanarki' straciły punkty na własnym boisku również w dwóch ostatnich meczach fazy ligowej. Fenerbahçe, które przegrało z Aston Villą, zremisowało z Ferencvarosem" - podkreślono.

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Serwis yeniankara.com.tr jest nieco bardziej krytyczny. Zaczyna od tego, że Fenerbahce rozpoczęło "niemrawo, miało problemy ze stwarzaniem sytuacji" - czytamy. Ponadto zaznacza, że "Anderson Talisca strzelił pierwszego gola dla Fenerbahce w sezonie 2026/2027".

Po tym meczu Ismail Kartal zabrał głos i stwierdził, że "Górnik Zabrze to zdyscyplinowana drużyna, która czeka w drugiej strefie boiska, dobrze się broni i gra z kontrataku". - Zdominowaliśmy mecz. Mogliśmy wygrać większą przewagą. Zasłużyliśmy na zwycięstwo. Zagraliśmy bardzo dobry mecz. Drużyna przeciwna oddała w tym meczu dwa strzały, z czego jeden był celny. Pomimo 80% posiadania piłki, liczyłem na strzelenie drugiego i trzeciego gola i komfortowe zakończenie meczu. Gratuluję moim zawodnikom dobrej gry - powiedział, cytowany przez aa.com.tr.