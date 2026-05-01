Enrique nie gryzł się w język. "To bzdurne opinie"

Kibice na Parc des Princes oglądali niesamowite show w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów. PSG wygrało z Bayernem 5:4, oba zespoły zaprezentowały niezwykłą jakość w ofensywie. Piłkarski świat w zdecydowanej większości był zachwycony tym co wydarzyło się w Paryżu, pojawiły się jednak opinie krytykujące poczynania defensywne Paryżan i Bawarczyków.

Enrique odpowiedział krytykom. "To bzdurne opinie"

Na krytyczne komentarze wprost odpowiedział trener PSG, Luis Enrique. Zdaniem szkoleniowca nie ma sensu przejmować się takimi opiniami, a najważniejsze jest to, że większość kibiców cieszyła się z wielkiego meczu.

"To jak w życiu, wszędzie są opinie. Nie sądzę, żeby ważne było szanowanie każdej opinii, bo jeśli jest kiepska, nie ma powodu, żeby ją szanować… Są ludzie, którzy lubią piłkę nożną graną w ten sposób, stanowią większość, a ja jestem jednym z nich. Ale niektórzy jej nie lubią. Myślę, że pokazaliśmy, że większość cieszyła się z meczu i to jest najważniejsze" - stwierdził Enrique, cytowany przez hiszpański dziennik "Marca".

"Jaki poziom prezentują obie drużyny, jaki poziom prezentują ich napastnicy! Wynik 5:4 może wydawać się katastrofalny dla defensywy, ale jesteśmy dwiema najlepszymi drużynami defensywnymi, obok Arsenalu. To był zupełnie inny mecz. To najtrudniejszy przeciwnik, z jakim mierzyłem się w PSG" - dodał Enrique.

"Spójrzcie, jak bronili Kane i Dembele! Niesamowite!"

Enrique był zachwycony nie tylko grą swojego zespołu, ale również rywali. Hiszpan podkreślał, że zazwyczaj poświęca na analizę spotkań 3 godziny, tym razem było to aż 5 godzin. Zwrócił też uwagę, na kapitalną grę w obronie Harry'ego Kane'a i Ousmane Dembele.

"To dla mnie wyjątkowy mecz piłkarski. Zazwyczaj poświęcam 3 godziny na analizę, tym razem dla PSG-Bayern było to 5 godzin. Bayern wykonał niesamowite zagrania, zarówno w ataku, jak i w obronie. Nie popełniono ani jednego błędu w obronie, co sprawiło, że mecz był wspaniały. Spójrzcie, jak bronili Kane i Dembélé! Niesamowite! Musimy pogratulować obu drużynom i cieszyć się meczem" - nie krył zachwytu Enrique.

Rewanżowe spotkanie PSG z Bayernem odbędzie się w środę, 6 maja o godzinie 21:00, na Allianz Arenie w Monachium.