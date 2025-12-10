Była 29. minuta. Oto co zrobiła Pajor przed bramką rywalek w LM!

Była 29. minuta środowego meczu Ligi Mistrzów: FC Barcelona - Benfica. Właśnie wtedy rywalki źle rozegrały piłkę tuż za swoim polem karnym i gospodynie przechwyciły piłkę. Alexia Putellas pobiegła z piłką kilka metrów i świetnie podała w pole karne do Ewy Pajor. Polska zawodniczka nie czekała na ruch rywalki i bramkarki, tylko zdecydowała się na strzał z dziesięciu metrów pod poprzeczkę i po chwili cieszyła się z gola. "Śmierć, podatki i gole Pajor" - to jeden z pierwszych komentarzy w serwisie X po bramce Polki.

REKLAMA

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Czwarta bramka Ewy Pajor w tym sezonie w Lidze Mistrzów

Dla Ewy Pajor to czwarty gol w tym sezonie w Lidze Mistrzów. Wraz z trzema innymi zawodniczkami jest współliderką najskuteczniejszych. Tyle samo bramek zdobyły: Caroline Wier (Real Madryt), Lineth Beeerensteyn (Wolfsburg) i Alessia Russo (Arsenal).

Pajor jest za to najlepszą strzelczynią ligi hiszpańskiej. Polska zdobyła 10 bramek, jedną więcej od swojej koleżanki klubowej - Claudii Piny. FC Barcelona jest zdecydowanym liderem ligi hiszpańskiej. W 13 spotkaniach ma 36 punktów (12 zwycięstw, jedna porażka i żadnego remisu). Dziewięć punktów mniej ma wicelider - Real Sociedad.

Dla Pajor to już piąty mecz z rzędu, w którym zdobyła przynajmniej jednego gola. Polka dwa razy trafiła z Realem Madryt (wygrana Barcelony aż 4:0) i Costa Adeje Tenerife (zwycięstwo 4:0), raz z Chelsea (1:1) i raz z Levante (wygrana 4:0).

FC Barcelona świetnie zaczęła mecz z Benficą. Po zaledwie siedmiu minutach miała aż cztery strzały. Po 25 minutach liczba strzałów była imponująca - aż 12! Do przerwy FC Barcelona, mimo że oddała aż 20 strzałów, to prowadziła tylko 1:0. Jej zawodniczki aż trzy razy trafiły w pierwszej połowie w poprzeczkę! FC Barcelona miała kilka świetnych sytuacji, ale brakowało skuteczności. Rywalki miały jedną, ale za to kapitalną okazję. Niemka Anna Gasper minęła bramkarkę, ale z kąta z pięciu metrów trafiła w boczną siatkę.

Zobacz także: Cała Polska czekała na oświadczenie Marka Papszuna. Trener Rakowa zabrał głos

Jeśli FC Barcelona wygra z Benficą, to będzie liderem w tabeli Ligi Mistrzów. W następnej kolejce (17 grudnia, godz. 21) zagra na wyjeździe z francuskim klubem Paris FC.

FC Barcelona: Coll - Camara, Lopez, Leon, Brugts - Lopez, Serrajordi, Putellas - Graham, Pajor, Pina.