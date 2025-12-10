Podchodzili do lądowania, gdy zaczęło wiać. W samolocie same gwiazdy

Paris Saint-Germain nie ma łatwych rywali w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów, ale radzi sobie bardzo dobrze. Paryżanie wygrali cztery z pięciu spotkań. Pokonali Atalantę Bergamo, FC Barcelonę, Bayer Leverkusen i Tottenham, przegrali tylko z Bayernem Monachium. W dużo gorszej sytuacji jest Athletic Bilbao, który w tym momencie żegnałby się z LM. Dla Basków starcie z PSG jest kluczowe. Kto wie, czy sytuacja z lotu Paryżan nie będzie miała wpływu na to spotkanie.

Kłopoty PSG tuż przed lądowaniem w Bilbao

PSG wyleciało do Bilbao we wtorek przed południem. Jeszcze przed startem piloci i zespół otrzymali informację o trudnych warunkach pogodowych na trasie, a w szczególności w rejonie lotniska w Bilbao. Pogoda wpłynęła na kilka lotów w regionie. Mimo to zdecydowano się na lot.

Paryżanie dotarli do Bilbao bez większych opóźnień, lot trwał nieco ponad godzinę. Ale tuż przed lądowaniem przeżyli chwile grozy. Zerwał się wtedy bardzo silny wiatr, który utrudnił całą procedurę. Samolot wpadł w turbulencje. Przez to nie był w stanie wylądować prosto.

Na szczęście pilotom udało się opanować sytuację, samolot wylądował pod kątem. "Pilot przechylił maszynę z powodu silnego podmuchu wiatru, a następnie skorygował kurs, aby wylądować z pewnymi trudnościami" - opisało radio Cadena SER.

Nie odnotowano żadnych obrażeń u zawodników i pracowników PSG ani żadnych strat materialnych. Hiszpańskie media podały, że kilku piłkarzy zgłaszało podwyższony poziom stresu w trakcie turbulencji i po lądowaniu, niektórzy mieli czuć się oszołomieni.

Konferencja prasowa z udziałem trenera Luisa Enrique odbyła się zgodnie z planem we wtorek późnym popołudniem, podobnie trening piłkarzy PSG na Estadio San Mames.

Mecz Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain już dziś o godzinie 21:00.