Na początku grudnia w czeskich mediach pojawiła się szokująca informacja, iż legendarny czeski napastnik Tomas Skuhravy wpadł w kłopoty. Były zawodnik m.in. Sparty czy Genoi ogłosił bankructwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Legenda ogłosiła upadłość konsumencką. Media: Jest praktycznie bezdomny

Lokalne media przypominały, że w czasie, gdy średnia pensja w Czechosłowacji wynosiła 3840 koron, on miał pensję wynoszącą milion koron. "Lubił włoski styl życia, wszystko przepuścił" - czytamy. Według doniesień jest on winien ponad osiem milionów koron. - Moje zobowiązania wynikały głównie z działalności gospodarczej, kiedy od 2004 roku przebywałem długo za granicą i w ramach prowadzonej działalności myślałem, że wszystko jest w dobrych rękach. Jednak po powrocie odkryłem, że tak nie jest i chcę uporządkować wszystkie swoje sprawy i długi - tłumaczył wówczas.

Były piłkarz ogłosił upadłość konsumencką i złożył wniosek o umorzenie długu. Dziennikarze isport.blesk.cz przejrzeli rejestr upadłościowy i odkryli, iż Tomas Skuhravy "jest praktycznie bezdomny" - czytamy.

"W dokumentach Skuhravy podał adres Urzędu Dzielnicy Praga 5 jako miejsce zamieszkania. Jednak w pełnomocnictwie dla adwokata twierdził, że mieszka w kamienicy w Dablicach" - relacjonują dziennikarze.

Aktualnie Tomas Skuhravy pracuje jako menadżer sportowy Slovacka z miesięczną pensją 24 tys. CZK brutto. Ponadto jeden ze współwłaścicieli tego klubu zdradził, że aktualnie zamieszkuje w ich hotelu.

Zobacz też: Kluczowe wieści ws. Kyliana Mbappe

"Jeśli sąd w Brnie zatwierdzi umorzenie długów Tomasa Skuhravego, będzie on spłacał wierzycielom po 7606 koron przez trzy lata, czyli co najmniej 273 816 koron – a potem będzie 'czysty'" - twierdzą dziennikarze.

Kariera Tomasa Skuhravego

Tomas Skuhravy w czasie kariery piłkarskiej reprezentował Czechosłowację (1985–1993) i Czechy (1994–1995). Grał na mistrzostwach świata w 1990 roku. Strzelił wówczas pięć goli i został wicekrólem strzelców. Zapisał się w historii mistrzostw świata jako pierwszy zawodnik, który zdobył hat-tricka po strzałach głową. Dokonał tego w starciu z Kostaryką.

Największe klubowe sukcesy odnosił w Sparcie Praga, gdzie zdobył pięć mistrzostw kraju i trzy puchary. W 1990 roku przeniósł się do Genoi, a po pięciu latach trafił do Sportingu. Karierę zakończył w Viktorii Zizkov w 1997 roku.

Skuhravy jest dwukrotnie rozwiedziony i ma dwie córki.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU