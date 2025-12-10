Real Madryt od kilku lat zmaga się z plagą kontuzji wśród swoich defensorów. Dani Carvajal ominął niemal cały poprzedni sezon i większość obecnego, a Eder Militao po okresie świetnej gry znowu doznał poważnego urazu. Na dodatek żelaznego zdrowia ostatnio nie mają też Antonio Rudiger czy Trent Alexander-Arnold. Ostatnio kibice Królewskich usłyszeli kolejne negatywne informacje. Tym razem kontuzja dopadła dotychczas niezawodnego Kyliana Mbappe.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki szczerze o kapitanie Legii: Był niesamowity, miał jaja ze stali

Nowe wieści ws. Mbappe

Francuzowi ma dolegać ból lewej nogi. Z tego powodu nie trenował w ostatnich dniach poprzedzających środowy mecz Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Nie było pewne, czy wystąpi w tym spotkaniu, ale nikt tego też zdecydowanie nie wykluczał.

ZOBACZ TEŻ: Zapadła decyzja ws. Skorży. Tam będzie pracował

Hiszpański klub postanowił czekać do ostatniej chwili (środa popołudnie) z ogłoszeniem kadry meczowej. Ostatecznie nie znaleźli się w niej Dean Huijsen, Eduardo Camavinga, Eder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy oraz Dani Carvajal, ale już Mbappe faktycznie został umieszczony na liście. Możliwe zatem, że Francuz zasiądzie na ławce, a nawet w pewnym momencie wybiegnie na murawę, czy też zagra od samego początku hitu Ligi Mistrzów.

Mbappe jest w tym sezonie w fantastycznej formie. Zdobył szesnaście bramek (oraz cztery asysty) w szesnastu meczach ligi hiszpańskiej, a w Lidze Mistrzów ma zawrotne dziewięć trafień w pięciu spotkaniach! Starcie Realu Madryt z Manchesterem City rozpocznie się w środę, 10 grudnia, o godzinie 21:00.