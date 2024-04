Szalony plan Neymara. Weźmie przykład z legendarnego Ronaldo. To tylko kwestia czasu

Neymar trafił do Al-Hilal latem 2023 roku, ale jego przygoda z saudyjskim klubem nie należy do udanych. Rozegrał zaledwie pięć meczów, po czym zerwał więzadło krzyżowe przednie i uszkodził łąkotkę w lewym kolanie. Przeszedł operację i kontynuuje rehabilitacje, ale jak na razie nie wiadomo, kiedy wróci na murawę. Pod znakiem zapytania stanęła też jego przyszłość. Choć jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 roku, to media spekulowały, że już wcześniej może zmienić barwy. Wydaje się jednak, że wypełni umowę w całości, po czym przeniesie się do Santosu, gdzie rozpoczynał przygodę z piłką nożną. Co więcej, w brazylijskim klubie może pełnić nie tylko rolę zawodnika.

Media donoszą. Neymar ma plan. Tak może uratować klub, w którym rozpoczął karierę

Jak podaje "Mundo Deportivo", Neymar rozważa kupno Santosu. Ten przechodzi obecnie spory kryzys. W poprzednim sezonie zajął dopiero 17. miejsce w Serie A i spadł z najwyższej klasy rozgrywkowej. Dodatkowo klub jest dość mocno zadłużony. Media donoszą o około 130 mln euro długu. W tej sytuacji pomocną dłoń może wyciągnąć właśnie gwiazdor Al-Hilal.

Zarabia on około 90 mln euro za sezon gry, więc wydaje się, że wsparcie finansowe Santosu nie byłoby dla niego problemem. Dziennikarze poinformowali też, że Neymar nie byłby jedynym właścicielem klubu. W transakcję włączyć się może również jego ojciec. Mają oni wspólnie zakupić brazylijską drużynę.

Podobnie w przeszłości postąpił, chociażby legendarny Ronaldo Nazario, który zakupił Cruzeiro i pomógł drużynie wyjść z kryzysu.

Neymar złożył jasną obietnicę

O tym, czy tak się stanie, przekonamy się w najbliższych miesiącach. Neymar występował w Santosie do 2013 roku. Najpierw grał w młodzieżowych drużynach, a następnie awansował do pierwszego zespołu. Rozegrał w nim 134 mecze, zdobył 70 bramek i 35 asyst.

Neymar już w przeszłości podkreślał, że jego marzeniem jest powrót do ojczyzny. - To właśnie ta drużyna dała mi wszystko i otworzyła drzwi do wielkiej kariery. Pewnego dnia wrócę do Santosu. Marzę o tym każdego dnia - mówił w kwietniu 2023 roku. Kilka tygodni temu był też na jednym z meczów brazylijskiej ekipy. W szatni miał złożyć obietnicę piłkarzom, że dołączy do ich zespołu. Podobną przysięgę rzekomo złożył też władzom Santosu.