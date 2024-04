Barca strzeliła w hicie LM! Lewandowski kapitalnie się zachował [WIDEO]

Po czterech latach FC Barcelona wróciła do gry w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Równo o 21:00 w Paryżu rozpoczęło się pierwsze starcie w rywalizacji z PSG. Początek spotkania należał do gospodarzy, którzy byli napędzani przez Kyliana Mbappe i Ousmane'a Dembele, ale pierwszego gola strzelili przyjezdni ze stolicy Katalonii.

FC Barcelona prowadzi w hicie Ligi Mistrzów z PSG. Raphinha strzelcem gola

W 37. minucie na środku boiska piłkę otrzymał Robert Lewandowski, który fantastycznie zabrał się z nią, związał uwagę kilku obrońców i rozrzucił akcję do Lamine'a Yamala. 16-latek zewnętrzną częścią stopy dograł piłkę w pole karnę i wtedy doszło do fatalnej interwencji Gianluigiego Donnarummy. Futbolówka trafiła pod nogi Raphinhi, który idealnie przymierzył i zdobył dla FC Barcelony gola na 1:0. Tym samym do przerwy Katalończycy prowadzili 1:0.

Kilkanaście minut wcześniej już Barcelona mogła prowadzić, ale uderzenie Roberta Lewandowskiego, który uderzył po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, z linii bramkowej wybił Nuno Mendes.

Dla obu zespołów to kolejne już spotkanie w Lidze Mistrzów. W sezonie 2020/2021 PSG zagrało z Barceloną w 1/8 finału, gdy dla Katalończyków grał jeszcze Leo Messi. Wtedy paryżanie zwyciężyli w dwumeczu 5:2, a hat-trickiem w pierwszym meczu na Camp Nou popisał się Kylian Mbappe.

Rewanżowe spotkanie między PSG a FC Barceloną zostanie rozegrane we wtorek 16 kwietnia o 21:00 w Barcelonie. Zwycięzca tego dwumeczu w półfinale zagra z lepszym z pary Atletico Madryt - Borussia Dortmund.