Rosja zgłosiła się po słynnego trenera. Natychmiastowa odpowiedź. "Panowie..."

Mistrzostwo Włoch oraz puchar Ligi Europy - to trofea, które w trakcie kariery trenerskiej wygrał Maurizio Sarri. W ostatnich latach szkoleniowiec prowadził takie zespoły, jak Empoli (2012-2015), Napoli (2015-2018), Chelsea (2018-2019) czy Juventus (2019-2020). Od lata 2021 r. Sarri odpowiadał za wyniki Lazio, z którym zajął drugie miejsce w lidze włoskiej i awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tam jednak przegrał w dwumeczu z Bayernem Monachium. Sarri podał się do dymisji po porażce 1:2 z Udinese Calcio, a jego miejsce zajął Igor Tudor. Wkrótce powinien jednak wrócić do pracy.

Znany trener odmówił klubowi z ligi rosyjskiej. Ma zupełnie inny plan

Rosyjski portal championat.com podaje, że do Sarriego zgłosił się jeden z klubów tamtejszej Premier Ligi. Mowa o Spartaku Moskwa, a więc szóstej drużynie tego sezonu ligi rosyjskiej, w której trenerem teraz jest Hiszpan Guillermo Abascal. Okazuje się, że Spartak w ostatnich godzinach skontaktował się z Sarrim oraz jego otoczeniem. Szerzej o kulisach tej sprawy w podcaście "Championat" opowiedział dziennikarz Maxim Nikitin.

- Lista potencjalnych trenerów Spartaka jest długa i są na niej interesujące nazwiska. Jednym z nich jest Maurizio Sarri, który nie uchodzi tylko za marzenie. Faktycznie był na liście, ponieważ obecnie nie pracuje. Z tego, co wiem, Sarri odmówił i powiedział: "Panowie, latem będę trenował Milan". Spartak jest zatem dla niego mniej interesujący - wyjaśnił Nikitin. Kontrakt Abascala ze Spartakiem wygasa z końcem czerwca 2025 r., ale po zakończeniu tego sezonu może dojść do zmiany na stanowisku szkoleniowca.

Obecnie trenerem Milanu jest Stefano Pioli. Milan zajmuje drugie miejsce w lidze włoskiej z 68 punktami i traci 14 do prowadzącego Interu Mediolan. Poza tym zespół prowadzony przez Pioliego rywalizuje w ćwierćfinale Ligi Europy z Romą. Włoskie media często jednak informowały, że brak zdobycia trofeum w tym sezonie będzie skutkować rozstaniem z Piolim. Do tej pory głównie z Milanem łączono Antonio Conte, a jego głównym zwolennikiem w klubie jest Zlatan Ibrahimović.

Milan nie jest jednak jedynym włoskim klubem, z którym łączy się Sarriego. Wcześniej kandydatura tego szkoleniowca pojawiła się w mediach w kontekście objęcia Fiorentiny. Z końcem tego sezonu z klubem rozstanie się Vincenzo Italiano. Poza Sarrim na liście klubu z Toskanii znajduje się m.in. Alberto Gilardino z Genoi.