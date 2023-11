Manchester United szykuje hit transferowy zimy. "Już o niego pytali"

Manchester United wciąż szuka rozwiązania problemu z obsadzeniem pozycji środkowego napastnika. Latem tego roku działacze trzeciej drużyny poprzedniego sezonu Premier League specjalnie ściągnęli Rasmusa Hojlunda z Atalanty Bergamo za bagatela 75 mln euro. Duńczyk miał być "nowym Haalandem", ale jak na razie do tego mu daleko. W tej sytuacji klub szykuje odważny transfer już w styczniu przyszłego roku.

Manchester United próbuje ratować atak. Zaskakujące nazwisko. "Jest na liście życzeń"

Hojlund co prawda nieźle spisuje się w pucharach - strzelił cztery gole w Lidze Mistrzów i dwa w EFL Cup, ale w Premier League wciąż pozostaje bez trafienia. W dodatku ostatnio nabawił się kontuzji uda. Manchester United zaczął więc rozglądać się za inną opcją w ataku. Ma nią być Timo Werner z RB Lipsk.

Informacje na ten temat przekazał na platformie X dziennikarz niemieckiego Sky Sports, Florian Plettenberg. - Timo Werner jest na liście życzeń Manchesteru United na tę zimę! W klubie już o niego pytali, ale nie było jeszcze oferty ani negocjacji. Real Madryt nie jest zainteresowany. Werner nie jest zadowolony ze swojej sytuacji w Lipsku, ale na tym etapie tendencja zawodnika jest taka, aby pozostać przynajmniej do lata. Warto mu się przyglądać w ciągu najbliższych tygodni - napisał.

Manchester United da drugie życie Wernerowi? Zawiódł w Chelsea, w Lipsku się nie odbudował

Timo Werner już raz do Premier League zawitał. Miało to miejsce w roku 2020. Wówczas 53 mln euro wydała na niego Chelsea. Niemiecki napastnik na Stamford Bridge się jednak nie sprawdził. Liczb nie miał wcale takich złych. W 89 występach uzbierał 23 gole i 21 asyst, ale i tak narzekano, że notorycznie marnował znakomite sytuacje. W końcu po dwóch latach Chelsea pozbyła się reprezentanta Niemiec. Ostatecznie trafił do RB Lipsk za 20 mln euro, czyli tam, skąd przybył.

Mimo wszystko zainteresowanie Manchesteru United może troszkę dziwić. 27-latek nie jest w tej chwili "najgorętszym towarem na rynku". Dość powiedzieć, że w tym sezonie w Lipsku jest zaledwie rezerwowym. We wszystkich rozgrywkach zanotował raptem 13 występów, z czego w dużej mierze były to wejścia z ławki. Zdobył tylko dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Na razie przegrywa rywalizację w klubie z Loisem Opendą, Xavim Simonesem, a nawet Benjaminem Seską i Yussufem Poulsenem.