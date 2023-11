Rekord Kane'a zagrożony? Bayern znów chce wielką gwiazdę Barcelony

11 meczów, jeden gol - to statystyka Ronalda Araujo w sezonie 2023/24. Urugwajski obrońca Barcelony zdecydowaną większość meczów zaczął w podstawowym składzie i byłoby ich więcej, gdyby nie uraz mięśnia na początku rozgrywek. Uraz, przez który Araujo stracił pięć spotkań.

24-latek to dziś nie tylko gwiazda Barcelony i całej La Liga, ale też jeden z najlepszych stoperów na świecie. Wydaje się, że reprezentant Urugwaju byłby wzmocnieniem defensywy każdego klubu z najlepszych lig w Europie.

Takie wzmocnienie zobaczył w Araujo Thomas Tuchel. Jak poinformował dziennikarz Sky - Florian Plettenberg - Niemiec bardzo chciałby sprowadzić zawodnika do Bayernu Monachium. Według informacji Plettenberga mistrzowie Niemiec obserwują zawodnika już od dwóch lat.

Bayern chce gwiazdę Barcelony

Bayern miał wyrażać zainteresowanie Araujo rok temu. Wtedy jednak piłkarz zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Barceloną. Kontraktu, który zabezpiecza interesy katalońskiego klubu. Umowa jest bowiem ważna do czerwca 2026 r. i zawiera klauzulę odstępnego w wysokości aż miliarda euro.

To wszystko sprawia, że transfer Araujo do Bayernu wydaje się bardzo mało prawdopodobny. Jak poinformował Plettenberg tylko bardzo dobra finansowo oferta mogłaby skłonić Barcelonę do sprzedaży swojej gwiazdy. Bayern musiałby przekonać Katalończyków tak, jak zrobił to latem z Harrym Kanem i Tottenhamem. Niemcy zapłacili latem za 30-letniego napastnika 100 mln euro plus 10 mln euro w bonusach, mimo że jego kontrakt wygasał latem przyszłego roku.

Co jeśli Bayernowi nie uda się pozyskać Araujo? Plettenberg poinformował, że alternatywą dla Urugwajczyka jest ktoś z duetu Takehiro Tomiyasu - Raphael Varane. Pierwszy jest obecnie zawodnikiem Arsenalu, drugi jest na wylocie z Manchesteru United.

Araujo trafił do rezerw Barcelony w 2018 r. z urugwajskiego klubu Boston River. Katalończycy zapłacili za niego niespełna dwa mln euro plus kolejne 3,5 mln euro w bonusach. 6 października 2019 r. Urugwajczyk zadebiutował w pierwszej drużynie. Od tamtej pory 24-latek rozegrał 124 spotkania, strzelił osiem goli, miał trzy asysty.

16-krotny reprezentant Urugwaju do tej pory zdobył z klubem mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii.