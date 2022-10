Szczęsny wywołał wielkie kontrowersje. Podzielił Włochów. "Jedyny"

Juventus jest o krok od odpadnięcia z Ligi Mistrzów już po fazie grupowej. We wtorek zespół Massimiliano Allegrego przegrał 0:2 z Maccabi Hajfa i na dwie kolejki przed końcem rozgrywek traci po pięć punktów do PSG i Benfiki.

We wtorek Włosi potężnie rozczarowali i przegrali po dwóch golach Omera Atzilego. Wydaje się, że przy pierwszej bramce więcej mógł zrobić Wojciech Szczęsny, który został pokonany uderzeniem plecami. W meczu zagrał też Arkadiusz Milik, który pojawił się na boisku w 24. minucie w miejsce kontuzjowanego Angela Di Marii. Pod koniec pierwszej połowy Polak miał szansę na strzelenie gola na 1:2, ale nie trafił do bramki z bliska.

Jak włoskie media oceniły naszych reprezentantów? Bardzo niejednoznacznie. Szczególnie Szczęsnego. "W ciągu pierwszych 13 minut miał kolejno: interwencję po groźnej główce, puszczonego gola, poprzeczkę i cud, że nie stracił bramki na 0:2. Od razu widać, że ten wieczór był 'wyjątkowy', jeśli można go tak nazwać. Jedyny zawodnik Juventusu, który starał się godnie wykonać swoją pracę" - tak Szczęsnego opisali dziennikarze włoskiego Eurosportu, przyznając mu 6 w 10-stopniowej skali.

Żaden z piłkarzy Juventusu nie został oceniony wyżej od naszego bramkarza. Niższą notę otrzymał m.in. Milik, którego oceniono na 4,5. "Pod koniec pierwszej połowy zmarnował doskonałą okazję, która powstała po uderzeniu głową Dusana Vlahovicia. To w zasadzie jedyna stuprocentowa okazja Juventusu w tym meczu" - napisali dziennikarze.

"Najpierw popisał się dobrą interwencją, później mógł zrobić więcej przy golu na 0:1. Miał też szczęście dzięki poprzeczce" - ocenili Szczęsnego dziennikarze "La Gazzetta dello Sport". Była to najwyższa ocena w zespole. Takie same noty otrzymali jeszcze Juan Cuadrado, Angel Di Maria, Manuel Locatelli, oraz Milik. "Nie jest to człowiek, który rozwiązuje wszystkie problemy, ale czy nie mógł grać od początku? Juventusowi powinno zależeć na straszeniu Maccabi" - napisali dziennikarze.

"Niepewny. Często zdarza mu się spóźniać i tak było przy pierwszym golu dla Maccabi. Nie wprowadzał spokoju, nie miał wielkiej interwencji" - to z kolei słowa o Szczęsnym napisane przez dziennikarzy portalu Leggo.it. To najniższa ocena w zespole, którą otrzymało jeszcze kilku piłkarzy. Wyżej, bo na 5, oceniono Milika. "Ożywił atak, ale zmarnował świetną okazję, która na nowo otworzyłaby mecz" - napisali dziennikarze.

Na notę 4,5 zapracował Szczęsny według portalu Calciomercato.it. Niżej ocenieni zostali jedynie Alex Sandro oraz Weston McKennie. "Odpowiada za utratę obu bramek" - ocenili dziennikarze. Ci sami przyznali 5 Milikowi. "Wszedł jeszcze w pierwszej połowie, ale niewiele pokazał obok Vlahovicia" - ocenili.

Najsurowiej Szczęsnego ocenili dziennikarze włoskiego Sky Sports. Polak dostał 4 w 10-stopniowej skali. To najniższa ocena w zespole. Równie nisko ocenieni zostali McKennie i Leandro Paredes. Milik otrzymał 5.