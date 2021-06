Legia Warszawa poznała potencjalnych rywali w II rundzie el. Ligi Mistrzów

Losowanie drugiej rundy eliminacji odbędzie się w środę o godzinie 12:00. Jeżeli Legia wygra z FK Bodø/Glimt, w kolejnej fazie będzie rozstawiona. Teoretycznie trudniejsze zadanie na mistrzów Polski może czekać w pierwszej rundzie niż w drugiej.

Legia Warszawa w gronie rozstawionych ekip

W gronie rozstawionych drużyn znalazły się także takie ekipy jak Dinamo Zagrzeb, Valur (Islandia) i Young Boys Berno. To oznacza, że mistrzowie Polski nie będą mogli na nie trafić w środowym losowaniu. W drugiej rundzie za to Legia może zagrać ze zwycięzcami meczów Slovan Bratysława - Shamrock Rovers (Irlandia), Flora Tallin - Hibernians FC (Malta) lub z Omonią Lefkossias (Cypr).

Najpierw jednak warszawiacy będą musieli pokonać FK Bodø/Glimt z Norwegii, co wcale nie będzie łatwym zadaniem. Do drużyny Czesława Michniewicza w ostatnim czasie dołączyło trzech piłkarzy - obrońcy Joel Abu Hanna i Maik Nawrocki, a także napastnik Mahir Emreli. Jednak trener Legii dysponuje na ten moment 16-osobowym składem, co może budzić pewien niepokój jeśli chodzi o przygotowanie mistrzów Polski do walki o europejskie puchary. Pierwsze spotkania kwalifikacji do Ligi Mistrzów zaplanowano na 6-7 i 13-14 lipca.

Drużyny rozstawione:

GNK Dinamo (Chorwacja) - Valur (Islandia)

BSC Young Boys Berno (Szwajcaria)

FK Bodø/Glimt - Legia Warszawa

Drużyny nierozstawione:

ŠK Slovan Bratysława (Słowacja) - Shamrock Rovers FC (Irlandia)

FC Flora Tallin (Estonia) - Hibernians FC (Malta)

AS Omónia Lefkossías (Cypr)

