Iga Świątek podjęła ważną decyzję ws. Wimbledonu. "Warto odpocząć"

Iga Świątek ma za sobą występ w singlu i deblu podczas tegorocznej edycji Rolanda Garrosa. Tenisistka z Raszyna przegrała w ćwierćfinale singla 4:6, 4:6 z Greczynką Marią Sakkari, natomiast w duecie z Bethanie Mattek-Sands musiała uznać wyższość w finale czeskiej pary Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (4:6, 2:6). Polka wycofała się także z udziału w turnieju WTA 500 w Berlinie.

Iga Świątek nie wystartuje w deblu podczas Wimbledonu. "Czas skoncentrować się na singlu"

Iga Świątek rozmawiała z portalem Interia podczas inauguracji programu Dobra Drużyna PZU. 20-latka przyznała, że podczas tegorocznej edycji Wimbledonu wystartuje tylko w turnieju singlowym. - Wraz ze sztabem zdecydowaliśmy się na to, że nie będziemy grali w debla na Wimbledonie. Warto trochę odpocząć, skoncentrować się na singlu. Ostatnie tygodnie były dla mnie wymagające, bo grałam debla w Madrycie, grałam debla w Paryżu. I tak już przeszłam w deblu moją roczną średnią, raczej będzie okazja jeszcze zagrać przed końcem roku – powiedziała dziewiąta rakieta rankingu WTA.

Polka przyznała, że występy w turniejach na trawie nie są jej mocną stroną. Świątek nie ukrywa, że może potrzebować kilku lat na to, aby przyzwyczaić się do tej nawierzchni. – To jest specyficzna nawierzchnia. W zeszłym roku nie miałam okazji zagrać na Wimbledonie. Mimo że wygrałam juniorską edycję, to cały czas czuję, że nie do końca rozumiem trawę. Będę prawdopodobnie potrzebować kilku lat, żeby się jej nauczyć. Dlatego przez te najbliższe tygodnie nie będę skupiać się na wynikach, tylko na tym, aby nauczyć się gry na trawie – dodała.

Iga Świątek wystąpi podczas turnieju WTA 500 w Eastbourne w Wielkiej Brytanii – odbędzie się on w dniach 19 czerwca – 26 czerwca. Dwa dni później rozpocznie się Wimbledon, który potrwa do 11 lipca bieżącego roku. Relacje tekstowe na żywo ze spotkań Igi Świątek na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.