Superliga jest ich jedyną szansą, by grać w Europie, ale i tak protestują. "Wstydź się!"

Fani Arsenalu Londyn w wyraźny sposób pokazali swoje niezadowolenie z dołączenia klubu do Superligi. I to mimo faktu, że nowy twór to być może jedyna szansa, by ich ulubieńcy grali w rozgrywkach europejskich w następnym sezonie. Arsenal zajmuje bowiem dopiero dziesiąte miejsce w Premier League. Ma jeszcze szansę awansować przez Ligę Europy, ale musiałby pokonać w półfinale Villareal, a potem w finale Manchester United lub Romę.

"Spoczywaj w spokoju Arsenal"

Kibice Arsenalu Londyn na płocie stadionu Emirates Stadium powiesili białą flagę, a na niej napisali: "Wstydź się AFC (skrót od Arsenal Football Club). R.I.P. (spoczywaj w spokoju) Arsenal Londyn, 1886-2021. Kroenke out". Stan Kroenke to właściciel Arsenalu Londyn.

Oprócz Arsenalu Londyn, jedenaście innych europejskich klubów ogłosiło powstanie Superligi. To nowe rozgrywki piłkarskie, w których udział będą brały jedynie największe i najbogatsze kluby w Europie. Oświadczenia o przystąpieniu do nowego turnieju wystosowały też Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Inter, AC Milan, Juventus, Real Madryt, Atletico Madryt oraz FC Barcelona. To tej dwunastki mają dołączyć jeszcze trzy zespoły, a pięć kolejnym ma kwalifikować się co roku na podstawie osiągnięć z poprzedniego sezonu.

Do dołączenia do Superligi, mimo zaproszenia, nie skorzystały za to Bayern Monachium, Borussia Dortmund oraz półfinalista Ligi Mistrzów - PSG.

- Nie sądzę, by powstanie Superligi rozwiązało problemy finansowe europejskich klubów spowodowane przez koronawirus. Wszystkie kluby w Europie powinny solidarnie pracować nad tym, aby struktura kosztów, a w szczególności wynagrodzenia zawodników i agentów, były dostosowane do dochodów klubów - mówi Karl-Heinz Rummenigge, który ma zostać nowym szefem Komitetu Wykonawczego UEFA.