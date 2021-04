Superliga kontratakuje wobec gróźb UEFA i FIFA. "Złożyliśmy wniosek do właściwych sądów"

- Piłkarze, którzy będą występować w SuperLidze, otrzymają zakaz gry na mistrzostwach świata oraz Europy - powiedział Aleksander Ceferin, prezydent UEFA. Federacja opublikowała również komunikat, w którym poinformowała, że uczestnicy rozgrywek zostaną wykluczeni nie tylko z europejskich, ale także krajowych rozgrywek. Miałyby też zostać nałożone także sankcje na piłkarzy.

Superliga: To niezgodne z prawem

Błyskawicznie na groźby UEFA zareagowali prezesi Superligi. - Wasze formalne oświadczenie zmusza nas do podjęcia kroków ochronnych w celu chronienia nas przed wrogą reakcją, która nie tylko naraziłaby zobowiązania sponsorów do finansowania, ale co bardzo istotne, w dużej mierze byłaby niezgodna z prawem. Z tych powodów Superliga złożyła wniosek do właściwych sądów, by zapewnić bezproblemowe ustanowienie i funkcjonowanie rozgrywek zgodnie z obowiązującymi przepisami - czytamy na stronie "sportspromedia.com".

- Jesteśmy zaniepokojeni, że FIFA i UEFA chce zastosować środki karne dla klubów i zawodników. Mamy nadzieję, że wasze organizacje natychmiast przekonają się, jakie będą korzyści z rozgrywek ustanowione przez Superligę. Liczymy na waszą współpracę i wsparcie, by osiągnąć korzyści dla obu stron - dodaje Superliga.

