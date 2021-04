Natychmiastowe usunięcie Juventusu, Interu i Milanu z Serie A? Jest wniosek innych klubów

12 wielkich europejskich klubów ogłosiło powstanie nowych rozgrywek – Superligi. Ma w nich wziąć udział 15 klubów założycielskich i pięć zespołów, które co roku mogą awansować do rozgrywek na bazie osiągnięć z poprzedniego sezonu. Na ten moment udział w rozgrywkach zadeklarowało sześć angielskich klubów (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham), trzy hiszpańskie (Barcelona, Real Madryt, Atletico) i trzy włoskie (Juventus, Inter, AC Milan).

Wiadomość o utworzeniu Superligi wywołała wiele emocji, głównie negatywnych. Przeciwko powstaniu nowych rozgrywek opowiedziały się FIFA, Europejskie Stowarzyszenie Klubów, a także federacje piłkarskie poszczególnych państw oraz władze ligowe. UEFA zagroziła, że zawodnicy grający w Superlidze nie będą mogli uczestniczyć w meczach międzypaństwowych, a kluby zostaną wykluczone z rozgrywek europejskich i krajowych.

"Goal.com" pisze, że we Włoszech rozpoczął się "ostracyzm" wobec klubów przystępujących do Superligi. Powstał już nawet pomysł wykluczenia z ligi trzech "separatystów", czyli Juventusu, Interu i Milanu. Miałyby zostać wyrzucone z Serie A już teraz. Taką wolę wyraziły trzy kluby – Atalanta, Cagliari i Hellas. Według włoskich mediów, powołujących się na dziennik "La Repubblica", miało się to stać w niedzielę, na pilnie zwołanym posiedzeniu rady Serie A. Zgromadzenie zostało zwołane, aby zaaprobować wspólne oświadczenie Serie A i UEFA w sprawie Superligi. Natomiast na poniedziałkowe popołudnie zaplanowano spotkanie przedstawicieli wszystkich klubów, oprócz tych trzech, które dołączyły do Superligi. Niewykluczone, że do wniosku Atalanty, Cagliari i Hellasu dołączą kolejne zespoły.

Możliwe, że wkrótce kibice będą świadkami zaciekłych batalii prawnych. Według włoskich mediów, Juventus, Inter i Milan ani myślą rozstawać się teraz z Serie A. Wykluczenie wszystkich tych zespołów byłoby na rękę klubom domagającym się usunięcia "wielkiej trójki". Gdyby tak się stało, to tytuł mistrzowski przypadłby właśnie Atalancie. Hellas Werona natomiast zagrałby w europejskich pucharach, a Cagliari być może w jakiś sposób uniknęłoby degradacji. Włoskie media zastanawiają się jednak, jak atrakcyjna może być liga bez trzech największych klubów.

