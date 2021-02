Lewandowski trzecim strzelcem w dziejach Ligi Mistrzów! Historyczny gol Polaka [WIDEO]

Bayern był zdecydowanym faworytem spotkania w Rzymie, ale wielu zastanawiało się, jak drużyna Hansiego Flicka zareaguje na kryzys, który pojawił się po jej ostatnich wynikach w Bundeslidze - porażce z Eintrachtem Frankfurt i remisie z Arminią Bielefeld.

Lewandowski dał prowadzenie Bayernowi. Świetnie wykorzystał błąd obrońcy Lazio

Flick wprowadził do składu tylko dwie zmiany - Leona Goretzkę i Jamala Musialę zamiast Marca Roci i Erica Maxima Choupo-Motinga. Mecz dla drużyny z Bawarii rozpoczął się dobrze, mieli kontrolę nad grą i wyraźnie przeważali. Już pierwszy celny strzał na bramkę Jose Reiny okazał się tym, który da prowadzenie Bayernowi.

W dziewiątej minucie spotkania spory błąd w obronie popełnił Mateo Musacchio. Miał piłkę pod nogami po tym, jak stracił ją Bayern, ale zdecydował się na zbyt krótkie podanie do tyłu, w kierunku Reiny. Hiszpański bramkarz wyszedł do piłki, ale szybciej pojawił się przy niej Robert Lewandowski. Polak najpierw minął Reinę, a potem oddał strzał na pustą bramkę i zapewnił monachijczykom wynik 1:0.

72. gol w historii występów w LM Lewandowskiego. Trzecie miejsce w historii, przed nim tylko Ronaldo i Messi

Dla Lewandowskiego to już 72. gol w historii jego występów w Lidze Mistrzów. To oznacza, że wyprzedził legendę Realu Madryt i hiszpańskiej piłki, Raula, który miał w dorobku 71 bramek. Polak jest zatem trzecim strzelcem w historii Ligi Mistrzów, wyprzedzają go jedynie Lionel Messi (119 goli) i Cristiano Ronaldo (134 gole).

Bayern ostatecznie pokonał Lazio 4:1 (3:0) i jest bardzo blisko awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Rewanż odbędzie się 17 marca o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl.