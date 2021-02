Pokonał Lewandowskiego w walce o Złoty But, ale nie ma wątpliwości kto naprawdę jest lepszy

Ciro Immobile to największa gwiazda ekipy Lazio. W zeszłym sezonie Włoch strzelił dla swojego zespołu 36 bramek w Serie A. Tym samym o dwa trafienia wyprzedził Roberta Lewandowskiego i zgarnął mu sprzed nosa Złotego Buta.

Obaj napastnicy staną naprzeciw siebie już we wtorek w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Lazio podejmie Bayern i będzie to okazja to pojedynku dwóch znakomitych strzelców. Przed spotkaniem Immobile komplementował swojego rywala, odnosząc się także do swojego sukcesu z zeszłego sezonu.

"To napastnik kompletny"

- To było szalone, pokonać go w wyścigu o Złotego Buta. Rywalizacja z takimi wielkimi piłkarzami jak on albo Cristiano Ronaldo przynosi mi wiele szczęścia – powiedział Immobile, cytowany przez oficjalny serwis UEFA.

- W Lewandowskim najbardziej lubię to, że nigdy nie jest usatysfakcjonowany. Każdego roku próbuje się poprawić i przekraczać granice, nawet jeśli już są wyjątkowe. To napastnik kompletny. Jest najlepszą "dziewiątką" na świecie, musimy być bardzo ostrożni – wymienia napastnik Lazio.

Obrońcy Bayernu również będą musieli mieć się na baczności. W tej edycji rozgrywek Immobile trafił do siatki już pięć razy. Lewandowski jak do tej pory ma na koncie trzy gole.

Lazio zmierzy się z Bayernem w 1/8 finału Ligi Mistrzów we wtorek, 23 lutego. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 21. Relacja na żywo w Sport.pl.