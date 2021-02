Bayern Monachium osłabiony przed meczem Ligi Mistrzów. Długa lista nieobecnych

Według niemieckiego dziennika "Kicker" we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów zabraknie dwóch gwiazd zespołu Hansiego Flicka. W ostatnich tygodniach Bayern zmagał się z pandemią koronawirusa, która uderzyła w zespół, przez co na izolacji przebywali m.in. Leon Goretzka czy Javi Martinez. Z tego samego powodu nieobecny na meczu z Lazio będzie Thomas Mueller. Serge Gnabry z kolei wciąż nie wrócił do pełnej sprawności po kontuzji mięśnia.

Mueller i Gnabry wykluczeni z meczu Ligi Mistrzów. To nie koniec problemów Hansiego Flicka

Lista zawodników nieobecnych na wtorkowym meczu jest jednak znacznie dłuższa. Z powodu pozytywnego wyniku badania na obecność koronawirusa na izolacji wciąż przebywa obrońca, Benjamin Pavard. Kilka dni temu podczas treningu okropnej kontuzji doznał także Corentin Tolisso, którego może czekać nawet sześciomiesięczna przerwa. Kontuzje wciąż leczą również Douglas Costa oraz Alexander Nuebel.

Bayern Monachium zaliczył w ostatnich tygodniach widoczny spadek formy. Piłkarze Hansiego Flicka zremisowali z beniaminkiem Bundesligi, Arminią Bielefeld 3:3, a następnie przegrali w 22. kolejce z Eintrachtem Frankfurt 1:2. Strzelcem jedynego gola w ostatnim spotkaniu był Robert Lewandowski.

Bayern Monachium zmierzy się na wyjeździe w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Lazio Rzym we wtorek. Początek spotkania o godzinie 21. Relacja na żywo zostanie poprowadzona przez portal Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.