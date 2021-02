Lewandowski strzela, a Bayern demoluje Lazio! Mistrz Niemiec jedną nogą w ćwierćfinale

Po powrocie z Klubowych Mistrzostw Świata, rozgrywanych w Katarze, Bayern Monachium do wtorkowego starcia z Lazio nie wygrał meczu. W Bundeslidze zespół Hans-Dietera Flicka zremisował u siebie z Arminią Bielefeld (3:3) i przegrał na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt (1:2). Niemieckie media pisały nawet o kryzysie zwycięzców Champions League.

REKLAMA

Zobacz wideo Bayern Monachium - Arminia Bielefeld 3:3. Skrót meczu [Eleven Sports]

"To była najgorsza rzecz, jaką widziałem w Bayernie". Niemcy szukają przyczyn kryzysu mistrza

Lewandowski wyprzedził Raula

Lazio Rzym z kolei w czterech ostatnich meczach Serie A przegrało tylko raz – z Interem Mediolan (1:3). Drużyna prowadzona przez Simone Inzaghiego zajmuje szóste miejsce w lidze z 43 punktami i ma dwa "oczka" straty do trzeciego Juventusu.

Poza tym Bayern do meczu przystąpił znacznie osłabiony. Zabrakło m.in. Thomasa Muellera, Benjamina Pavarda, Serge’a Gnabry’ego, Douglasa Costy i Corentina Tolisso.

Ekipa z Monachium doskonale jednak rozpoczęła pojedynek. Już w dziewiątej minucie Mateo Musacchio fatalnie, zbyt lekko podał do Pepe Reiny, piłkę przechwycił Robert Lewandowski, minął 38-letniego bramkarza i trafił do pustej bramki. Tym samym Polak awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników w dziejach Ligi Mistrzów, wyprzedzając słynnego Raula. To było bowiem jego trafienie numer 72. Wyprzedzają go już tylko Lionel Messi (119 goli) i Cristiano Ronaldo (134 gole).



Chwilę później Lewandowski mógł mieć asystę, ale w kontrze źle dograł do Leroya Sane. W 36. minucie 32-letni napastnik dostał piłkę na 14 metrze, uderzył, ale Reina szczęśliwie nogami obronił. Bayern wówczas prowadził już 2:0, bo w 24. minucie zaledwie 17-letni Jamal Musiala precyzyjnie uderzył z 17 metrów.

A siedem minut później Simone Inzaghi, trener Lazio zrobił pierwszą zmianę i zdjął fatalnie grającego Musacchio. Tuż przed końcem Bayern podwyższył wynik, wykorzystując kontrę. Kilkanaście metrów biegł w niej Coman, wpadł w pole karne, minął rywala, ale jego strzał odbił Reina. Wprost jednak pod nogi Sane, który zdobył gola.

Po zaledwie 120 sekund drugiej połowy Acerbi próbując przejąć dośrodkowanie Sane, strzelił do własnej bramki. Chwilę później Lazio zdobyło honorowe trafienie. Po indywidualnej akcji trafił Joaquin Correa. Na więcej gospodarzy już nie było stać. A Bayern usatysfakcjonowany z trzybramkowego prowadzenie, spokojnie kontrolował przebieg wydarzeń na boisku. W 81. minucie Lewandowski miał szansę na drugiego gola. Po złym wykopie Reiny, piłka dotarła do Polaka, odwrócił się, uderzył lewą nogą, ale bramkarz Lazio obronił. I tak jednak został wybrany najlepszym zawodnikiem pojedynku.

Złoty But. Lewandowski z ogromną przewagą. W czołówce były piłkarz Górnika Zabrze

Rewanż, który wydaje się już formalnością, odbędzie się w środę, 17 marca.

Lazio Rzym - Bayern Monachium 1:4 (0:3)

Bramki: Correa (49.) - Lewandowski (9.), Musiala (24.), Sane (42.), Acerbi samobójcza (47.)

Lazio: Reina - Gabarron (52. Hoedt), Acerbi, Musacchio (31. Lulić) - Lazzari, Milinković-Savić (81. Cataldi), Lucas Leiva Ż (52. Escalante), Alberto Ż (1. Akpa Akpro), Marusić Ż - Correa Ż, Immobile.

Bayern: Neuer - Sule, Boateng, Alaba, Davies - Musiala (89. Choupo-Moting), Kimmich Ż - Sane (89 Sarr), Goretzka (63. Javi Martinez), Coman Ż (75. Hernandez) - Lewandowski.