Liga Mistrzów może zmienić format! Prezydent UEFA popiera pomysł

Obecnie w Lidze Mistrzów występują 32 kluby, które są podzielone na osiem grup, z których po dwa zespoły awansują do 1/8 finału. Jak informuje "Telegraph", UEFA rozważa reformę rozgrywek. Od sezonu 2024/25 w Lidze Mistrzów miałyby rywalizować aż 36 zespoły.

To oznacza, że kluby zostałyby podzielone na sześć grup, w każdej występowałoby sześć klubów. Nowy format sprawiłby, że każdy klub rozegrałby minimum 10 spotkań, a więc o cztery więcej, niż dotychczas. Im więcej meczów, tym więcej zyskał dla UEFA. Zwolennikiem reformy ma być Aleksander Ceferin, przewodniczący UEFA. Pomysł popiera także większość przedstawiciele europejskich klubów. Ale nie wszyscy są zadowoleni.

Druga wersja nowej Ligi Mistrzów

Tim Wigmore, dziennikarz "Telegraph", pisze, że UEFA ma także alternatywny plan na organizacje rozgrywek dla 36 klubów. W drugiej opcji uczestnicy mieliby rozgrywać po 10 spotkań z 10 różnymi przeciwnikami. Turniej miałby się odbywać na podobnych zasadach, co tzw. "system szwajcarski". Pojawia się coraz więcej głosów, że dotychczasowy model, w którym - w fazie grupowej - każdy zespół gra po dwa mecze z trzema grupowymi rywalami robi się już przestarzały. Nowy format, na wzór systemu szwajcarskiego, miałby być bardziej atrakcyjny dla nadawcy, bo czołowe kluby, grałyby więcej meczów z innymi gigantami, co przełoży się na większe zyski. - Pieniądze są kluczową kwestią dla uczestników Ligi Mistrzów. W przyszłości będą jeszcze ważniejsze, bo pandemia koronawirusa wyraźnie odbiła się w budżetach klubowych - pisze Wigmore.

"Final 8" - jako stały punkt programu?

Kolejną potencjalną zmianą, o której myśli UEFA, jest przyjęcie formatu najlepszej ósemki, który zebrał bardzo dobre recenzji w minionych rozgrywkach. Chodzi o to, by ośmiu ćwierćfinalistów rozegrało ostateczny turniej w jednym państwie, tak, jak odbyło się to w sezonie 19/20.

Ostateczny format Ligi Mistrzów w sezonie 2024/25 ma zostać zatwierdzony w przyszłym roku.

