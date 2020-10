"Kicker" ostrzega: Wiele spotkań Ligi Mistrzów może zakończyć się walkowerami

UEFA chciałaby rozegrać wszystkie 96 meczów w fazie grupowej Ligi Mistrzów do 9 grudnia. To dość optymistyczne założenie, biorąc pod uwagę, że pierwsze mecze odbędą się we wtorek 20 października. Europejscy działacze zdają sobie sprawę z potencjalnych utrudnień w związku z pandemią i dlatego wprowadzają specjalne przepisy, które dotyczą tak Ligi Mistrzów, jak i Ligi Europy. - Wszystko po to, by fazy grupowe obu rozgrywek zakończyły się najpóźniej do 28 stycznia 2021 roku - informuje "Kicker".

Nowe regulacje mają być bardzo surowe. Jeśli władze krajowe lub lokalne w danym kraju narzucą ograniczenia, które będą miały zastosowanie do klubu przyjezdnego, klub-gospodarz będzie musiał zapewnić warunki, by mecz mógł się odbyć. Zdaniem UEFA, oznacza to "zaproponowanie odpowiedniego alternatywnego miejsca", przy czym klub-gospodarz sam musi pokryć wszystkie koszty organizacyjne.

Wysyp walkowerów w Lidze Mistrzów?

Jeśli dany klub nie zaproponuje alternatywnej lokalizacji i nie będzie możliwe przełożenie meczu na innym stadionie i / lub w innym terminie, mecz zostanie potraktowany jako walkower 3:0 dla zespołu gości. Jako lokalizacje alternatywne mają być wykorzystywane stadiony innych uczestników fazy grupowej. UEFA apeluje do wszystkich zakwalifikowanych klubów, aby „udostępniły swoje boisko jako neutralne miejsce na inne spotkania, gdy będzie to konieczne”.

Jeżeli władze kraju, z którego pochodzi zespół gości, narzucą ograniczenia wpływające na podróż na mecz, klub-gość będzie odpowiedzialny za zorganizowanie alternatywnego miejsca do gry. Ponadto taki klub będzie musiał zapłacić gospodarzowi dziesięć procent składki startowej Ligi Mistrzów w ramach rekompensaty, która w tym roku wynosi 15,25 mln euro, czyli nieco ponad 1,5 mln euro.

Surowe przepisy UEFA

- Jeśli któryś z klubów odmówi udziału w meczu, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za to, że mecz się nie odbędzie - dodaje "Kicker". To kolejny wypadek, gdy może wystąpić walkower. A co się stanie, jeśli kadra drużyny zostanie przetrzebiona z powodu przypadków koronawirusa? - Jeżeli na liście zawodników jest co najmniej 13 piłkarzy (w tym przynajmniej jeden bramkarz), mecz musi zostać rozegrany w wyznaczonym terminie - wyjaśnia UEFA. Jeśli jest mniej niż 13 zawodników z listy lub brak jest zarejestrowanych bramkarzy, UEFA może zezwolić na zmianę terminu spotkania.

W takiej sytuacji zespoły będą mogły nawet korzystać z zawodników, którzy "nie zostali zarejestrowani w UEFA w terminach określonych w regulaminie". Chodzi więc o pierwotnie niezgłoszonych do LM i LE, jak np. Arkadiusz Milik w Napoli. - Jeśli to również nie pomoże, a mecz nie może zostać przełożony na inny termin, klub musi liczyć się z walkowerem - dodaje "Kicker".

