Trener sensacyjnego lidera ekstraklasy tłumaczy: Mamy przewagę, bo budujemy zespół od II ligi [SEKCJA PIŁKARSKA #68]

Gościem Sekcji Piłkarskiej jest trener lidera Ekstraklasy. Zamordysta, kat? Tak czasem czyta o sobie w artykułach. Zapewne przekazujących narrację wylewających żale byłych graczy. - No to prześledźcie kariery graczy, którym podziękowałem. To się okaże, jacy byli dobrzy - mówi nam Marek Papszun. - Co mogę zrobić, jak się komuś nie podoba, że jest trening? Ja w swoim słowniku nie mam słowa "poluzowanie" - dodaje szkoleniowiec Rakowa. Program prowadzi Michał Gąsiorowski, można go oglądać w poniższym materiale wideo.

