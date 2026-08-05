"Staruch" wydał komunikat po decyzji Nawrockiego. "Kwik oburzonych polityków"

Piotr Staruchowicz, ps. "Staruch" to jeden z gniazdowych, który prowadził doping na stadionie Legii Warszawa. "Staruch" otrzymał dwuletni zakaz stadionowy od Sądu Rejonowego w Lublinie za "przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności" podczas meczu między Motorem Lublin a Legią Warszawa. "Staruch" wtedy stał na płocie. W grudniu zeszłego roku "Staruch" dodzwonił się do Kanału Zero, gdzie poprosił prezydenta RP Karola Nawrockiego o ułaskawienie. - Z przekazów publicznych widzę rozwiązania odległe od logiki - mówił Nawrocki. "Staruch" został ułaskawiony.

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"Staruch" wkrótce wróci na gniazdo kibiców Legii. "Wiecie, co było najgorsze?"

"Staruch" odniósł się do decyzji prezydenta poprzez profil "Nieznani Sprawcy" na Facebooku. "Staruch" wróci do prowadzenia dopingu podczas meczów Legii na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce, który odbędzie się w sobotę. Z kolei powrót "Starucha" na "Żyletę" (trybuna dla najzagorzalszych kibiców Legii - red.) nastąpi 29 sierpnia, gdy Legia będzie grać ze Śląskiem Wrocław.

"Niedawno pisałem znajomym, że wrócę, zanim Mileta strzeli bramkę i chyba nie pomyliłem się. Wiecie, co było najgorsze w tym zakazie? Nie, nie to, że musiałem oglądać jesienne popisy Legii w telewizji, co pomogło mi na nowo docenić stanie na meczach plecami do murawy. Najgorsze było to, że nie mogłem być na trybunach z Wami. Z każdym z Was" - czytamy.

"Jeśli jest jedna rzecz, dla której warto było znowu przez to przejść, to możliwość usłyszenia tego kwiku oburzonych polityków, redaktorów, milicjantów i "ekspertów" nie mających nawet pojęcia, o czym mówią. Ten jazgot utwierdza mnie jedynie w słuszności tego, co razem robimy. Najbardziej szkoda mi tylko typa, który w szczytnym celu przepłynął wpław Bałtyk, ale dla tych wszystkich wcześniej wymienionych świń ważniejsze było bicie piany, że mogę wrócić na stadion" - dodał "Staruch".

"Dobrze Cię znowu widzieć na swoim miejscu", "psy szczekają, karawana jedzie dalej", "doping bez Ciebie to nie to samo", "najbardziej komiczne jest to że decyzja Pana Prezydenta jest naprawieniem błędu (umyślnego) orzekającego w tej sprawie", "witaj w domu Staruch, ponownie" - piszą kibice Legii w mediach społecznościowych.

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Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon Ekstraklasy od zwycięstw 1:0 nad Pogonią Szczecin i 3:1 nad Zagłębiem Lubin. Spotkanie Korona Kielce - Legia Warszawa odbędzie się w sobotę o godz. 20:15.