O której dziś mecz Ferencvaros - Górnik Zabrze? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Górnik Zabrze rozpoczynał rywalizację w eliminacjach do europejskich pucharów od drugiej rundy el. Ligi Mistrzów. Zespół Michala Gasparika odpadł już po pierwszym dwumeczu, przegranym 1:2 z Fenerbahce Stambuł. Na tym jednak przygoda Górnika się nie kończy. Teraz zabrzanie są w grze o fazę ligową Ligi Europy, a w trzeciej rundzie będą walczyć z węgierskim Ferencvarosem. Górnik zna też swój dalszy los w rundach play-off. Wyeliminowanie Ferencvarosu będzie oznaczać grę w czwartej rundzie el. Ligi Europy z Trabzonsporem. Z kolei w Lidze Konferencji na Górnika będzie czekać AS Monaco.

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Liga Europy. Hitowy transfer Górnika na rundę play-off

Ferencvaros to jeden z najbardziej uznanych klubów na Węgrzech. Ferencvaros zdobywał 36 mistrzostw kraju, a także 25-krotnie sięgał po Puchar Węgier. W dwóch ostatnich sezonach Ferencvaros grał w fazie ligowej Ligi Europy i wywalczał awans do fazy pucharowej.

Ostatni występ Ferencvarosu w fazie grupowej Ligi Mistrzów miał miejsce w sezonie 2020/21 - wtedy rywalizował z Juventusem czy Barceloną. To nie będzie pierwszy raz, gdy Ferencvaros rywalizuje z polską drużyną. W sezonie 1973/74 Ferencvaros grał w pierwszej rundzie Pucharu UEFA z Gwardią Warszawa i przegrał 1:3 w dwumeczu.

Górnik rozpoczął nowy sezon Ekstraklasy od wygranej 2:1 nad Śląskiem Wrocław. Do tej pory wicemistrz Polski dokonał kilku transferów, m.in. Erika Prekopa i Ondreja Zmrzly'ego ze Slavii Praga, Bruno Durdova z Hajduka Split, Kacpra Urbańskiego z Legii Warszawa czy Philippa Schulze z SC Verl. Jeszcze przed pierwszym meczem z Ferencvarosem Górnik ogłosił, że sprowadził Paulo Bernardo w ramach wypożyczenia z Celtiku Glasgow. Portugalczyk raczej zagra dopiero w rundzie play-off.

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- Widzieliśmy, jak trudnych przeciwników wylosowaliśmy. Ale dla nas najważniejszy jest ten najbliższy dwumecz. Co będzie dalej, nas nie interesuje. Plusem jest to, że znowu zaczynamy na wyjeździe. Po prostu musimy zrobić wszystko, co się da - mówił Gasparik na przedmeczowej konferencji prasowej.

Liga Europy. O której godzinie mecz Ferencvaros - Górnik Zabrze?

Spotkanie między Ferencvarosem a Górnikiem Zabrze w trzeciej rundzie el. Ligi Europy odbędzie się w środę o godz. 20:15. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Super Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, a także serwis Polsat Box Go. Relacja tekstowa będzie dostępna do śledzenia w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.