Salah ma nowy klub! Lada moment może zagrać z polskim zespołem w el. LE

Mohamed Salah to piłkarz, którego śmiało możemy nazwać legendą Liverpoolu. Egipcjanin grał w tym klubie w latach 2017-2026. W tym czasie Liverpool wygrał dwa mistrzostwa Anglii, Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA czy Klubowe Mistrzostwo Świata. Przygoda Salaha w Liverpoolu nie zakończyła się idealnie, bo piłkarz popadł w konflikt z trenerem Arne Slotem, gdy po słabszych meczach zasiadł na ławce rezerwowych. Salah dotarł z Egiptem do fazy 1/8 finału mistrzostw świata, gdzie ostatecznie musiał uznać wyższość Argentyny. Teraz "Mo" ma już nowego pracodawcę.

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Mohamed Salah zagra w Turcji. Może zmierzyć się z Górnikiem Zabrze

Trabzonspor wydał oficjalny komunikat we wtorkowy wieczór, w którym poinformował o rozpoczęciu rozmów ws. transferu Salaha. Zaledwie kilkanaście minut pojawił się kolejny wpis klubu, w którym zapowiedział przylot Salaha do Turcji w środę o godz. 12:00. Najpierw Salah przyleci do Stambułu, a potem uda się bezpośrednio do Trabzonu. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano dodaje, że Salah ma podpisać dwuletni kontrakt z Trabzonsporem.

Trabzonspor zajął trzecie miejsce w poprzednim sezonie ligi tureckiej i będzie walczył o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Turcy mogą zagrać w play-offach z Górnikiem Zabrze, o ile wicemistrz Polski wyeliminuje Ferencvaros. Istnieje więc szansa, że Salah przyleci z nową drużyną do Zabrza. Salah był też łączony w kontekście transferu z takimi drużynami, jak Fenerbahce i Besiktas, ale też z klubami z Arabii Saudyjskiej.

Turecki dziennikarz Cinar Yucekurt informuje, że Trabzonspor skusił Salaha ogromnymi zarobkami. Egipcjanin ma zarobić 23 mln euro za sezon. Poza tym Trabzonspor musi wydać dodatkowe 20 mln w związku z prowizją dla agenta i z dodatkowymi klauzulami.

Salah jest jednym z kilkunastu piłkarzy, który dołączył do Trabzonsporu. Wcześniej klub sprowadził m.in. Rusłana Malinowskiego (Genoa), Arala Simsira (Midtjylland), Noaha Saviolo (Vitoria Guimaraes) czy Cenka Ozkacara (Valencia). Dodatkowo Trabzsonspor znów wypożyczył Andre Onanę z Manchesteru United i wykupił Ernesta Muciego z Besiktasu.

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Trabzonspor rozpocznie nowy sezon ligi tureckiej od spotkania z Kasimpasą (15.08). Może zatem dojść do starcia między Mohamedem Salahem a Adrianem Benedyczakiem. Polak był wypożyczony do Kasimpasy, ale potem został wykupiony z Parmy Calcio za cztery mln euro.