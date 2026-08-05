Infantino chce zachować twarz. FIFA zwołuje spotkanie kryzysowe

Spotkanie, podczas którego liderzy światowego futbolu będą rozmawiać o próbach wyjścia z kryzysu, w jakim znalazła się FIFA po kuriozalnym pomyśle Gianniego Infantino, odbędzie się w środę 5 sierpnia w marokańskim Rabacie.

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Infantino zażegna kryzys wokół FIFA?

Plan Gianniego Infantino, zakładający powołanie specjalnej spółki i odsprzedaży części praw do organizacji mistrzostw świata prywatnym inwestorom, został poddany zmasowanej krytyce. Najbardziej dotkliwe ciosy zapowiadające bojkot padły ze strony UEFA, a także federacji z Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów (CONCACAF) oraz Azji (AFC).

Co gorsze dla samego przewodniczącego FIFA, jego kuriozalny pomysł spotkał się z oporem także wewnątrz samej organizacji. Zdziwienia nie krył m.in. dyrektor FIFA ds. globalnego rozwoju futbolu Arsene Wenger, który ocenił, że wycofanie się z projektu było "bezwzględnie konieczne i niepodlegające dyskusji".

Podobnych głosów było więcej. Infantino musiał doskonale wiedzieć, że w opozycji jest także sekretarz generalny FIFA i jeden z jego najbliższych ludzi, Mattias Grafstrom. Jak informuje BBC, działacz ten w wewnętrznej notatce, skierowanej do swoich pracowników, zaznaczył, że "miniony tydzień był trudny do pojęcia i zaakceptowania".

"Wszyscy zostaliśmy wrzuceni w sam środek zawirowania, które trudno zrozumieć i zaakceptować. Apeluję do Was o zachowanie koncentracji na tym, co zawsze nas łączyło: służeniu piłce nożnej i naszym 211 związkom członkowskim, ramię w ramię ze wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz w pełnej zgodności ze statutem i przepisami FIFA" - zaznaczył Grafstrom.

"Zapewniam Was, że jako członkowie administracji będziecie chronieni przed obecnym kontekstem politycznym. Nie musicie się martwić. Ludzie, niestabilne momenty i niefortunne epizody przychodzą i odchodzą. Instytucja, jej misja i odpowiedzialność wobec światowej piłki nożnej trwają nadal i dlatego zawsze powinniśmy zachować profesjonalizm, dystans i spokój" - dodał sekretarz generalny FIFA.

W nadzwyczajnym spotkaniu w Rabacie, oprócz Grafstroma, mają wziąć udział także członkowie zarządu FIFA, a więc: szef finansów Thomas Peyer, szef pionu prawnego Emilio Garcia Silvero, szef sztabu Daniel O'Toole, dyrektor ds. stowarzyszeń członkowskich Elkhan Mammadov oraz dyrektor ds. relacji z mediami Bryan Swanson.