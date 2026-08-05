Złe wieści dla Polski po wtorkowych meczach. Oto krajowy ranking UEFA

12 - to miejsce w rankingu krajowym UEFA zajęła Polska na koniec sezonu 2025/26. W bieżących rozgrywkach nasi przedstawiciele w europejskich pucharach walczą o to, by nasz kraj zajął nawet 10. pozycję, co m.in. dałoby mistrzowi kraju bezpośredni awans do Ligi Mistrzów. Naszymi głównymi rywalami w tym sezonie będą Turcja, Czechy oraz Grecja.

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Polska dostała złe wieści z Pragi. Sensacyjny wyniki meczu Sparta - Olympique Lyon

Przez to z uwagą można było śledzić wtorkowe mecze trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Do gry weszły m.in. Sparta Praga i Olympiakos, które rywalizowały odpowiednio z Olympikiem Lyon oraz NEC Nijmegen (w obu wypadkach u siebie). Teoretycznie zdecydowanie trudniejsze zadanie mieli Czesi, którzy mocno zaskoczyli.

Sparta po raz pierwszy cieszyła się w 19. minucie - wówczas do siatki trafił Jonathan Brunes, jednak ze spalonego i radość się zakończyła. Co gorsza dla Prażan, w 45. minucie do własnej bramki trafił Martin Suchomel i do przerwy było 0:1 z perspektywy gospodarzy, którzy w 57. minucie też mieli nieuznanego gola. A przede wszystkim zaliczyli fantastyczny okres między 63. a 69. minutą - najpierw trafił Matej Rynes, w 67. minucie rzut karny zmarnował Corentin Tolisso, a zaraz potem John Mercado strzelił gola na wagę prowadzenia, a jak się później okazało, także zwycięstwa 2:1. W tym spotkaniu było wiele emocji, natomiast starcie Olympiakosu z NEC zakończyło się bez bramek.

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Jak te dwa wyniki wpływają na ranking krajowy? Czesi zyskali 0,200 pkt, czym o jedną trzecią zmniejszyli stratę do Polski w rankingu krajowym - różnica wynosi 0,400 pkt. Nieco z tyłu są Grecy, którzy dopisali 0,100 pkt za remis Olympiakosu, a do Polaków tracą 1,813 pkt. Z koli Polska ma 2,950 pkt straty do Turcji, która już straciła jeden zespół w pucharach - Basaksehir sensacyjnie odpadł z fińskim Interem Turku (1:1 i 0:2).

Ranking krajowy UEFA po wtorkowych meczach europejskich pucharów

1. Anglia - 98,519 pkt (9/9 klubów w pucharach)

2. Włochy - 84,232 pkt (7/7)

3. Hiszpania - 78,618 pkt (8/8)

4. Niemcy - 76,688 pkt (7/7)

5. Francja - 65,082 pkt (7/7)

...

8. Holandia - 49,229 pkt (6/6)

9. Turcja - 45,975 pkt (4/5)

10. Polska - 43,025 pkt (5/5)

11. Czechy - 42,625 pkt (5/5)

12. Grecja - 41,212 pkt (5/5)

13. Dania - 35,181 pkt (4/4)

14. Norwegia - 34,012 pkt (5/5)

15. Cypr - 32,818 pkt (3/4)

W tym tygodniu Polska może zacząć zdobywać punkty do rankingu krajowego UEFA w środę, gdy Górnik Zabrze zagra z Ferencvarosem (godz. 20:15, Liga Europy). Pozostałe polskie kluby zagrają w czwartek: Jagiellonia Białystok z Rangersami (godz. 18:00, Liga Europy), Lech Poznań z KI Klaksvik (godz. 19:00, Liga Europy), Raków Częstochowa z Hammarby (godz. 19:00, Liga Konferencji) i GKS Katowice z Hapoelem Tel Awiw (godz. 20:00, Liga Konferencji). Relacje tekstowe z meczów polskich klubów w europejskich pucharach na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.