Powrót na stronę główną

Złe wieści dla Polski po wtorkowych meczach. Oto krajowy ranking UEFA

Polska w tym sezonie ma szansę na realną walkę o czołową dziesiątkę rankingu krajowego UEFA. Naszym klubom mogą w tym pomóc potknięcia najgroźniejszych konkurentów, jednak wtorek w kwalifikacjach Ligi Mistrzów nie okazał się pod tym względem szczęśliwy. Zapunktowali Grecy oraz Czesi, ci drudzy niespodziewanie dobrze po meczu Olympique'u Lyon ze Spartą Praga.
Liga Mistrzów, mecz eliminacyjny Sparta Praga - Olympique Lyon
zrzut ekranu z https://www.youtube.com/watch?v=EF9o1s2z6lA

12 - to miejsce w rankingu krajowym UEFA zajęła Polska na koniec sezonu 2025/26. W bieżących rozgrywkach nasi przedstawiciele w europejskich pucharach walczą o to, by nasz kraj zajął nawet 10. pozycję, co m.in. dałoby mistrzowi kraju bezpośredni awans do Ligi Mistrzów. Naszymi głównymi rywalami w tym sezonie będą Turcja, Czechy oraz Grecja.

Zobacz wideo KIEDYŚ RZĄDZIŁY TU GANGI, TERAZ FIFA ROBI MUNDIAL. MIESZKAŃCY MAJĄ DOŚĆ

Polska dostała złe wieści z Pragi. Sensacyjny wyniki meczu Sparta - Olympique Lyon

Przez to z uwagą można było śledzić wtorkowe mecze trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Do gry weszły m.in. Sparta Praga i Olympiakos, które rywalizowały odpowiednio z Olympikiem Lyon oraz NEC Nijmegen (w obu wypadkach u siebie). Teoretycznie zdecydowanie trudniejsze zadanie mieli Czesi, którzy mocno zaskoczyli.

Sparta po raz pierwszy cieszyła się w 19. minucie - wówczas do siatki trafił Jonathan Brunes, jednak ze spalonego i radość się zakończyła. Co gorsza dla Prażan, w 45. minucie do własnej bramki trafił Martin Suchomel i do przerwy było 0:1 z perspektywy gospodarzy, którzy w 57. minucie też mieli nieuznanego gola. A przede wszystkim zaliczyli fantastyczny okres między 63. a 69. minutą - najpierw trafił Matej Rynes, w 67. minucie rzut karny zmarnował Corentin Tolisso, a zaraz potem John Mercado strzelił gola na wagę prowadzenia, a jak się później okazało, także zwycięstwa 2:1. W tym spotkaniu było wiele emocji, natomiast starcie Olympiakosu z NEC zakończyło się bez bramek.

Zobacz także: Polska podłącza się pod globalny trend. Nowa moda w Ekstraklasie

Jak te dwa wyniki wpływają na ranking krajowy? Czesi zyskali 0,200 pkt, czym o jedną trzecią zmniejszyli stratę do Polski w rankingu krajowym - różnica wynosi 0,400 pkt. Nieco z tyłu są Grecy, którzy dopisali 0,100 pkt za remis Olympiakosu, a do Polaków tracą 1,813 pkt. Z koli Polska ma 2,950 pkt straty do Turcji, która już straciła jeden zespół w pucharach - Basaksehir sensacyjnie odpadł z fińskim Interem Turku (1:1 i 0:2).

Ranking krajowy UEFA po wtorkowych meczach europejskich pucharów

  • 1. Anglia - 98,519 pkt (9/9 klubów w pucharach)
  • 2. Włochy - 84,232 pkt (7/7)
  • 3. Hiszpania - 78,618 pkt (8/8)
  • 4. Niemcy - 76,688 pkt (7/7)
  • 5. Francja - 65,082 pkt (7/7)
  • ...
  • 8. Holandia - 49,229 pkt (6/6)
  • 9. Turcja - 45,975 pkt (4/5)
  • 10. Polska - 43,025 pkt (5/5)
  • 11. Czechy - 42,625 pkt (5/5)
  • 12. Grecja - 41,212 pkt (5/5)
  • 13. Dania - 35,181 pkt (4/4) 
  • 14. Norwegia - 34,012 pkt (5/5)
  • 15. Cypr - 32,818 pkt (3/4)

W tym tygodniu Polska może zacząć zdobywać punkty do rankingu krajowego UEFA w środę, gdy Górnik Zabrze zagra z Ferencvarosem (godz. 20:15, Liga Europy). Pozostałe polskie kluby zagrają w czwartek: Jagiellonia Białystok z Rangersami (godz. 18:00, Liga Europy), Lech Poznań z KI Klaksvik (godz. 19:00, Liga Europy), Raków Częstochowa z Hammarby (godz. 19:00, Liga Konferencji) i GKS Katowice z Hapoelem Tel Awiw (godz. 20:00, Liga Konferencji). Relacje tekstowe z meczów polskich klubów w europejskich pucharach na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla fanów polskiego sportu. Ile wiesz o najsłynniejszych sportowcach? Komplet poza zasięgiem
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji