Lech odbudował się po blamażu w LM. Niespodziewany bohater

To miał być ten sezon, w którym mistrz Polski zagra w Lidze Mistrzów. Nie wyszło. Lech Poznań odpadł już w II rundzie kwalifikacyjnej, choć wyjazdowy mecz z Aarhus wygrał 4:1. Tylko że w rewanżu Poznaniacy przegrali tyle samo, a w rzutach karnych okazali się gorsi od Duńczyków.

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Do przerwy Lech wygrywał 2:0. Tak powinni zagrać w Lidze Mistrzów

Po takich porażkach najważniejsza jest reakcja drużyny. W meczu z Wieczystą trener Niels Frederiksen zdecydował się zmienić aż sześciu zawodników w porównaniu do spotkania z Aarhus. Początek był jednak dość wyrównany i choć Lech miał optyczną przewagę, to pierwszą naprawdę dobrą sytuację mieli gospodarze. W 12. minucie Christensen oddał dobry, mocny strzał zza pola karnego, ale Lis zdążył z interwencją i zbił piłkę na poprzeczkę.

10 minut później poprzeczkę obili goście. Do przewrotki złożył się Sayyadmanesh i był bardzo blisko przepięknego trafienia.

W 34. minucie Christensen miał świetną okazję na zdobycie bramki, ale nie wykorzystał podania od Semedo. Od razu kontrą odpowiedział Lech. Wydawało się, że z tego ataku nic nie wyjdzie, bo piłka trafiła do Agnero, który był otoczony przez obrońców Wieczystej. A jednak piłkarz Lecha świetnie obrócił się z piłką, zmylił obrońców i oddał potężny strzał zza pola karnego. Mikułko nie miał szans na skuteczną interwencję!

W samej końcówce pierwszej połowy, Lechowi udało się zdobyć jeszcze jedną bramkę. Na strzał ze sporego dystansu zdecydował się Sayyadmanesh, któremu pomógł... rywal. Djermanović wyskoczył do piłki, ale źle w nią trafił i tak odbiła się od jego głowy, że wpadła w prawy róg bramki.

Lech do przerwy wygrywał więc 2:0 i choć Wieczysta nie grała dużo gorzej, to wydawało się, że gospodarze nie mają większych szans na sukces w tym spotkaniu.

Lech dał się zaskoczyć

Po przerwie Poznaniacy wciąż mieli przewagę. W 61. minucie blisko drugiej bramki w tym meczu był Agnero, ale napastnik Lecha trafił w słupek. Wieczysta grała wolno i przewidywalnie, i wydawało się, że nie stać jej na zaskoczenie gości. A jednak im się udało. W 66. minucie do siatki trafił Lucas Piazon, który wbiegł przed obrońcę Lecha i wykorzystał dośrodkowanie Dankowskiego. Wieczysta miała prawie pół godziny gry na doprowadzenie do remisu.

I choć przez kilkanaście minut Wieczysta miała przewagę, to w końcówce meczu Lechici byli bliżej kolejnej bramki. W 81. minucie gospodarzy przed stratą gola uratował Mikułko, który po strzale Hakansa zbił piłkę na słupek. Chwilę później blisko bramki był Robert Gumny, ale po jego uderzeniu piłka też odbiła się od słupka. Tuż przed ostatnim gwizdkiem do siatki mógł trafić Agnero, który znalazł się w sytuacji sam na sam z Antonim Mikułką, ale napastnik Lecha strzelił prosto w bramkarza.

Po tej sytuacji Wieczysta nie miała już szansy na doprowadzenie do wyrównania. To oznacza, że Lechowi udało się odnieść pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie w tym sezonie. Poznaniacy zagrali dużo lepiej niż w meczu z Aarhus, ale wygrana z Wieczystą jest co najwyżej nagrodą pocieszenia. Teraz Lech będzie szykował się do czwartkowego meczu z KI Klaksvik w eliminacjach do Ligi Europy.

A Wieczysta? Gospodarze nie grali źle, ale przegrali drugi mecz z rzędu w lidze i na razie okupują ostatnie miejsce w tabeli.