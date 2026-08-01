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Co za wejście Polaka do nowego klubu! Wysłał sygnał do Urbana

Kariera 21-letniego Wiktora Nowaka rozwija się w zastraszająco szybkim tempie. Były piłkarz Górnika Zabrze w drugim meczu w barwach Slavii Praga znów trafił do siatki, a jego zespół wygrał z Banikiem Ostrawa aż 4:0.
Slavia Praga i Wiktor Nowak z golem
fot. screen https://x.com/slaviaofficial/status/2083572563859440120?s=20

Kariera Wiktora Nowaka rozwija się w bardzo szybkim tempie. Przed rokiem trafił do Górnika Zabrze jako wolny zawodnik, a Zabrzanie wypożyczyli go do Wisły Płock. U Mariusza Misiury rozwinął się na tyle, że... nie zagrał w Górniku. Został sprzedany za blisko 2,5 miliona euro do Slavii Praga. Wygląda na to, że w stolicy Czech ubili złoty interes. Początek sezonu w wykonaniu Polaka jest wprost wyśmienity.

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- Gdy tylko agenci powiedzieli mi o możliwości przejścia do Slavii, byłem podekscytowany. Jestem młody, chcę się rozwijać na boisku i poza nim. I oczywiście pomagać w zdobywaniu trofeów. Praga jest piękna, otoczenie jest wspaniałe i nie mogę się doczekać, żeby spotkać się z kolegami w szatni - takimi słowami Nowak witał się z kibicami w oficjalnych kanałach społecznościowych klubu.

Przywitanie słowami to jedno, a przywitanie czynami to zupełnie coś innego. To drugie wyszło Nowakowi wprost doskonale. Przed tygodniem w debiucie ze Slovacko zdobył dwa gole już w pierwszej połowie. W drugiej kolejce pokazał, że nie zamierza się zatrzymywać.

W sobotę 1 sierpnia Slavia zagrała na wyjeździe z Banikiem Ostrawa. Wygrała 3:0 i trzybramkowym prowadzeniem mogła się pochwalić już po pierwszej połowie. Otwierającego gola - trzeciego w barwach Slavii - zdobył Nowak, który wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego na swoją głowę. "To polski Soucek" - napisał jeden z komentujących na portalu X, porównując Polaka do gwiazdy reprezentacji Czech i West Hamu Tomasa Soucka, który słynie z dobrej gry głową.

Ostatecznie Slavia wygrała mecz w Ostrawie 4:0. Nowak rozegrał 90 minut. Kolejna szansa na ligowe minuty i gole już 9 sierpnia w starciu z Pardubicami.

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