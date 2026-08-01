Tak zagrał Zieliński w meczu z Manchesterem City

- Bardzo dziwnie będzie siedzieć w czerwcu w domu. Przyzwyczailiśmy kibiców, że jeździmy na wielkie imprezy - mówił załamany Piotr Zieliński. Reprezentacja Polski nie wygrała baraży i nie wystąpiła na MŚ 2026. Pomocnik miał więc sporo czasu nie tylko na odpoczynek, ale i na treningi. Ma za sobą też dwa sparingi, choć odbyły się w nieco osłabionym składzie - wciąż na urlopie przebywa wielu jego kolegów z szatni. W minioną niedzielę Inter Mediolan wygrał 2:1 z drugoligowym Karlsruher SC. Z kolei w sobotę, 1 sierpnia, zmierzył się ze zdecydowanie trudniejszym rywalem, Manchesterem City. Jak poszło Zielińskiemu i spółce?

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Zacięty mecz Interu z Manchesterem. Piotr Zieliński rozegrał 45 minut

Dla ekipy z Anglii był to wyjątkowy mecz, ponieważ pierwszy pod wodzą nowego szkoleniowca, Enzo Mareski. To on zastąpił legendarnego Pepa Guardiolę. Nie miał jednak do dyspozycji najsilniejszego składu, dlatego też oczekiwania nie były aż tak wysokie. Kibice liczyli na wyrównany mecz.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1, a wszystkie gole padły już w pierwszej odsłonie spotkania. Wtedy na murawie Zielińskiego jeszcze nie było. Polski pomocnik wszedł dopiero w 46. minucie. A kto trafiał do siatki? W 14. minucie na listę strzelców wpisał się nowy nabytek Manchesteru, czyli Divin Mubama. Wykorzystał kapitalne podanie od Antoine'a Semenyo. Anglicy z prowadzenia długo się jednak nie cieszyli, bo już sześć minut później nadeszło wyrównanie, a to za sprawą Benjamina Pavarda, który skorzystał na zamieszaniu w polu karnym.

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Zieliński pokazał, jak strzelać "11"

Zespoły umówiły się, że w przypadku remisu dojdzie do rzutów karnych. Chcieli, by zwycięzca został ostatecznie wyłoniony. Nie trzeba było rozgrywać długiej serii "11". Rayan Ait-Nouri, Abdukodir Khusanov i Nico spudłowali. Honor Manchesteru uratował tylko Claudio Echeverri w ostatniej serii. Zdecydowanie większą skuteczność miał Inter. Już w pierwszej kolejce impuls dał Zieliński, który pewnie zamienił okazję na bramkę - golkiper zupełnie nie wyczuł jego intencji i rzucił się w przeciwny róg. W ślady Polaka poszli Mattia Mosconi i Matteo Lavelli. Tylko Davide Frattesi, strzelający jako drugi, nie podołał wyzwaniu.

Manchester City - Inter Mediolan 1:1 (1-3 rz.k.)