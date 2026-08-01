Siedem goli w meczu Piast - Wisła! Decydujący w 88. minucie

Wisła Kraków zanotowała wymarzony powrót do Ekstraklasy i w pierwszej kolejce pokonała GKS Katowice 2:0. Odwrotnością tego rezultatu nowy sezon przywitał Piast Gliwice, który przegrał z Zagłębiem Lubin. Na otwarcie piłkarskiej soboty Gliwiczanie i Krakowianie zmierzyli się w bezpośrednim starciu na Górnym Śląsku.

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Kapitalne widowisko w Gliwicach. Siedem goli

Jesteśmy pewni, że wszyscy, którzy zdecydowali się tego dnia wybrać na stadion przy ul. Okrzei w Gliwicach po pierwszej połowie nie narzekali na nudę. Od samego początku w meczu Piasta z Wisłą działo się naprawdę dużo.



Już w 17. minucie gospodarze objęli prowadzenie. Ntamack dostał piłkę od Limy, wpadł w pole karne i płaskim strzałem pokonał Marcela Łubika. Tym samym zrehabilitował się za sytuację z początku meczu, gdy nie wykorzystał dogodnej okazji.

Kwadrans później było już 2:0. Zbyt dużo miejsca przed polem karnym miał Hugo Vallejo i technicznym strzałem wykończył akcję Piasta. Chwilę później Mariusz Jop musiał dokonać zmiany. Raoula Gigera na boisku zastąpił Julian Lelieveld.

Gliwiczanie podali Wiśle pomocną dłoń. Jordi Sanchez zdobył gola kontaktowego, a w doliczonym czasie gry Krakowianie stanęli przed szansą na wyrównanie stanu gry. Tomasz Marciniak podyktował rzut karny za zagranie piłki ręką i - tak jak w meczu z GKS Katowice - do futbolówki podszedł Marko Bozić. Uderzył jednak bardzo słabo, Domen Gril wyczuł jego intencje i zatrzymał strzał.

W przerwie Mariusz Jop postanowił zwiększyć siłę rażenia. Na boisku pojawił się Angel Rodado. Goście chcieli jak najszybciej strzelić drugiego gola i spróbować powalczyć w Gliwicach o pełną pulę. Pechowiec z pierwszej połowy - Marko Bozić - w końcu zdecydował się na strzał z dystansu i trafił do siatki.

Chwilę później akcja Sancheza i Rodado mogła zakończyć się trzecim golem dla Wisły. Tymczasem dość niespodziewanie do głosu doszedł Piast. Maxence Maissoneuve zagrał piłkę ręką w polu karnym i sędzia po raz drugi tego popołudnia wskazał na jedenasty metr. Jakub Łabojko uderzył nie do obrony i Piast znów prowadził.

To był szalony mecz. Jak bowiem inaczej wytłumaczyć fakt, że gospodarze prowadzeniem nacieszyli się tylko trzy minuty? Wisła ruszyła do ataku, Rodado koncertowo zmarnował sytuację, ale akcja trwała - po chwili Hiszpan zanotował pierwszą asystę w Ekstraklasie. Zagrał piłkę do Sancheza, który strzałem głową zdobył trzeciego gola dla zespołu trenera Jopa.

Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy. W 88. minucie meczu Leandro Sanca uderzył technicznie sprzed pola karnego i pokonał Marcela Łubika, zapewniając Gliwiczanom pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

Jak wyglądają następne plany obu zespołów? Gliwiczanie 9 sierpnia zagrają na wyjeździe z Piastem Gliwice.