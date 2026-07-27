Gwiazdor "Odysei" napisał do Haalanda. Oto jak potraktował go Norweg

Erling Haaland od lat należy do najlepszych napastników świata. Zanim trafił do Manchesteru City, biła się o niego cała piłkarska Europa. Talent Norwega zafascynował nawet brytyjskiego aktora - Toma Hollanda, znanego przede wszystkim z roli Spider-Mana, czy ostatnio z występu w filmie "Odyseja" Christophera Nolana. Pomiędzy panami swego czasu wywiązała się nawet zabawna interakcja.

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Namawiał Haalanda na transfer do Tottenhamu. Tak się to skończyło

Opowiedział o niej nieco sam Holland w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Przyznał się wówczas, że kiedyś wysłał Haalandowi wiadomość prywatną. Potwierdził to zresztą sam piłkarz na swoim kanale na YouTubie. - Jego wiadomość jest z 23 maja 2021 r.: "Hej, stary. Właśnie widziałem cię w Monako, jeśli chcesz wyskoczyć się napić, albo coś, to daj mi znać i proszę dołącz do Spurs" - ujawnił Norweg.

W ten sposób aktor próbował nakłonić zawodnika wówczas Borussii Dortmund na transfer do swojego ulubionego klubu - Tottenhamu. W odpowiedzi Haaland miał go bezceremonialnie zbyć i nazwać: "przypadkową osobą". - To właśnie ten rodzaj doświadczenia, które jest ważne dla aktorów - stwierdził Holland w rozmowie z Jimmym Fallonem, nawiązując do tego, że jego status celebryty nie miał dla piłkarza żadnego znaczenia.

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Tak Haaland zareagował na wiadomość od aktora. Po czasie się zreflektował

Haaland opowiedział jednak, jak wyglądało to z jego perspektywy. - Pomyślałem sobie: "O mój Boże, to ten gość od Spider-Mana". A ja nie oglądam "Spider-Mana". Więc powiedziałem mu to w zabawny sposób, ale jeśli wyrwie się to z kontekstu, to zabrzmiałem trochę niegrzecznie - przyznał.

Ostatecznie jednak piłkarz stwierdził, że trochę źle się czuł z tym, jak potraktował aktora. W związku z tym, żeby załagodzić sytuację wysłał mu kolejną wiadomość. Zdradził nawet, jaka była jej treść. - Krąży plotka, że cię zignorowałem. Chciałem tylko, żebyś wiedział, że nie miałem takiego zamiaru. A tak przy okazji, nie jestem teraz pewien co do Spurs, ale kto wie, co będzie w przyszłości? - napisał.