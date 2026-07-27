Dlatego upadł hitowy transfer Widzewa. "Powiedział, żeby nie szedł do Polski"

Widzew Łódź rozpoczął nowy sezon Ekstraklasy od małej wpadki, bo tak należy nazwać remis 2:2 z Motorem Lublin na inaugurację rozgrywek. - Na początku drugiej połowy byliśmy bardzo słabi. Mamy o czym myśleć. Mecz nie był taki, jakim byśmy go sobie życzyli - mówił Aleksandar Vuković, trener Widzewa, na pomeczowej konferencji prasowej. Do tej pory Widzew sprowadził czterech nowych piłkarzy - Karola Świderskiego z Panathinaikosu Ateny, Mario Garcię z Racingu Santander, Giannisa Papanikolaou z Caykuru Rizespor i Jusufa Gazibegovicia z FC Koeln.

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Dlatego Soticek nie został piłkarzem Widzewa. "Dobrze, że tutaj nie trafił"

Wiadomo już, że jeden z transferów Widzewa nie dojdzie do skutku. Chodzi o Marina Soticka z FC Basel, który miał dołączyć do łodzian w ramach wypożyczenia z opcją wykupu. W zeszłym tygodniu Soticek miał przylecieć do Polski, by przejść testy medyczne, a kluby były już dogadane. Ostatecznie piłkarz się rozmyślił i nie wsiadł do samolotu. Okazuje się, że spory wpływ na decyzję Soticka miała jedna z chorwackich legend.

- Do Soticka zadzwonił Ivica Olić, selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Chorwacji, i powiedział, że lepiej by było, gdyby nie szedł do Polski, że bliżej będzie mu do kadry, jak pójdzie do Chorwacji, gdzie zainteresowała się nim Rijeka. Jeżeli po takim telefonie piłkarz wycofuje się z transferu, to może dobrze, że tutaj nie trafił - przekazał Tomasz Włodarczyk w "Programie Piłkarskim" w Meczykach.

Olić nie jest przypadkową personą w Chorwacji. To były reprezentant kraju i napastnik, który grał dla Dinama Zagrzeb, CSKA Moskwa, Hamburgera SV, Bayernu Monachium czy Wolfsburga. Od lipca 2024 r. Olić jest selekcjonerem Chorwacji do lat 21.

Gazeta "Sportske Novosti" informuje, że HNK Rijeka dogadała się już z Sotickiem ws. indywidualnego kontraktu. Chorwaci chcą wypożyczyć piłkarza z FC Basel z opcją wykupu. Na razie oba kluby nie osiągnęły wymaganego porozumienia.

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Widzew szuka nowego skrzydłowego po tym, jak Osman Bukari odszedł, w ramach wypożyczenia, do Crvenej Zvezdy Belgrad. Po fiasku transferu Soticka łodzianie zwrócili się w kierunku Darko Czurlinowa, byłego piłkarza Jagiellonii Białystok, ale ten ostatecznie dołączy do Pogoni Szczecin. Poszukiwania w Widzewie zatem nadal trwają.