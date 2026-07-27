Radomiak dopina rekordowy transfer! Piłkarz z tego kraju jeszcze w Polsce nie grał

Radomiak Radom od lat chętnie spogląda w stronę Portugalii jako źródło wzmocnień składu. Nie inaczej będzie w tym wypadku. Ronaldo Lumungo w zeszłym sezonie grał w drugiej lidze portugalskiej w Pacos Ferreira. Był podstawowym skrzydłowym drużyny, strzelił 5 goli i zaliczył 5 asyst w 33 meczach, choć akurat jego klub skończył marnie, bo spadł na trzeci poziom rozgrywkowy. W Radomiu nie zrazili się tym jednak i wybrali właśnie Lumungo na swój cel. Z drugiej ligi portugalskiej ściągnęli np. Capitę Capembę, który potem spisywał się świetnie.

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Tego kraju na mapie Ekstraklasy jeszcze nie widzieliśmy

Teraz na Mazowszu liczą na powtórkę tego scenariusza w przypadku 17-krotnego reprezentanta kraju. A jakiego? Tutaj właśnie do gry wkracza zupełna nowość, bo zawodników z różnych krajów już w Ekstraklasie mieliśmy, ale z Wysp Św. Tomasza i Książęcej jeszcze nie. A przynajmniej nie w momencie gry w naszej lidze, bo był w Zagłębiu Sosnowiec w sezonie 2018/19 lewy obrońca Nuno Malheiro, który potem reprezentował Wyspy. Jednak gdy był piłkarzem Zagłębia, miał tylko portugalskie obywatelstwo. Najtrafniej będzie więc powiedzieć, że nie widzieliśmy w Ekstraklasie aktualnego reprezentanta tego państwa.

Ten maleńki kraj leży w Zatoce Gwinejskiej po zachodniej stronie wybrzeża Afryki (na południe od Nigerii i zachód od Gabonu). Mieszka tam ok. 245 000 osób, czyli ciut więcej niż np. w Gdyni. Kiedyś była to kolonia portugalska i właśnie od portugalskiej nazwy tego kraju, São Tomé e Príncipe, pochodzi polskie określenie mieszkańca tych wysp. Ronaldo Lumungo jest Saotomejczykiem.

Radomiak pobije swój rekord

Dla swej kadry narodowej strzelił 3 gole, w tym zwycięskiego z ostatnich eliminacji do mundialu 2026 przeciwko Malawi (1:0). Był to ich pierwszy eliminacyjny triumf od 2015 roku. Zdaniem Szymona Janczyka z portalu Weszło już wkrótce Lumungo będzie polował na gole dla Radomiaka. Saotomejczyk jest już w Radomiu, a ostatnie szczegóły są dopinane. Kwota transferu 25-latka będzie rekordowa w radomskiej skali. Polski klub zapłaci 250 000 euro, a do tego mogą dojść jeszcze bonusy w wysokości 50 000 euro oraz procent od następnej sprzedaży.

Radomiak wygrał swój pierwszy mecz w tym sezonie u siebie z Wieczystą Kraków (2:1). Na kolejne punkty zapolują w niedzielę 2 sierpnia, gdy o 20:15 zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Katowice.