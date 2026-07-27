Powrót na stronę główną

Trener Rakowa tłumaczy, czemu postawił na 17-letniego bramkarza

Raków Częstochowa w I kolejce PKO Ekstraklasy niespodziewanie przegrał na własnym stadionie z Wisłą Płock (1:2). Przy drugiej bramce mocno zawinił 17-letni bramkarz Częstochowian, Wiktor Żołneczko. Trener Dawid Kroczek wyjaśnił, czym kierował się przy wyborze golkipera na to spotkanie.
Raków Częstochowa
Fot. Maciek Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

Początek sezonu 2026/27 dla Rakowa jest średnio udany. Po wielkich męczarniach drużyna spod Jasnej Góry wygrała 3:1 z maltańską Vallettą w pierwszym meczu II rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Po zaledwie trzech dniach, na inaugurację Ekstraklasy Częstochowianie niespodziewanie ulegli Wiśle Płock.

Zobacz wideo Kara za obrazę sędziego? Rostkowski: Jedna literka w słowie może wiele zmienić

Kroczek tłumaczy, dlaczego postawił na Żołneczko

"Ostatecznie wynik ustalony w 68. minucie przez Makucha nie uległ już zmianie - i to pomimo tego, że ten sam Makuch w końcówce meczu trafił w słupek. Wisła Płock mogła świętować zwycięstwo, a Adam Majewski - który od tego sezonu prowadzi 'Nafciarzy' po 1359 dniach przerwy znów wygrał mecz w Ekstraklasie. Poprzednio dokonał tej sztuki 4 listopada 2022 roku. Jako trener Wisły Płock pokonał wówczas Zagłębie Lubin (3:0)" - napisał na naszych łamach dziennikarz Sport.pl Filip Macuda. 

Tuż po przerwie Płocczanie podwyższyli wynik na 2:0, do czego mocno przyczynił się bramkarz Rakowa, Wiktor Żołneczko. To, że 17-latek został zgłoszony do podstawowego składu w pierwszym spotkaniu sezonu Częstochowian było dużą niespodzianką. Niestety, fatalny błąd z 49. minuty przyczynił się do porażki drużyny trenera Kroczka, choć dziesięć minut później Żołneczko efektownie obronił strzał Gustava Marcusa Sangrego. 

- Stracona bramka w drugiej połowie na pewno nie pomogła. Reakcja była dobra, przejęliśmy inicjatywę, tworzyliśmy sytuacje, ale finalnie nie starczyło czasu i przegrywamy ten mecz - przyznał szkoleniowiec Rakowa Dawid Kroczek na pomeczowej konferencji prasowej. 

Dlaczego między słupkami w jego drużynie stanął 17-latek, a nie Kacper Trelowski, broniący w spotkaniu z Vallettą? 

- Postawiłem na Wiktora Żołneczko, bo prezentował się świetnie w sparingach i na treningach. Trzeba dawać młodym szanse. Mamy tu wielu młodych chłopaków. Ciężko mi scharakteryzować jego występ, popełnił wielki błąd, ale potem nas uratował przed golem na 0:3 - zaznaczył Kroczek. 

W czwartek 30 lipca Raków Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z Vallettą w meczu rewanżowym II rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Początek o godzinie 19.30. Spotkanie to będzie relacjonowane na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji