Trener Rakowa tłumaczy, czemu postawił na 17-letniego bramkarza

Początek sezonu 2026/27 dla Rakowa jest średnio udany. Po wielkich męczarniach drużyna spod Jasnej Góry wygrała 3:1 z maltańską Vallettą w pierwszym meczu II rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Po zaledwie trzech dniach, na inaugurację Ekstraklasy Częstochowianie niespodziewanie ulegli Wiśle Płock.

REKLAMA

Zobacz wideo Kara za obrazę sędziego? Rostkowski: Jedna literka w słowie może wiele zmienić

Kroczek tłumaczy, dlaczego postawił na Żołneczko

"Ostatecznie wynik ustalony w 68. minucie przez Makucha nie uległ już zmianie - i to pomimo tego, że ten sam Makuch w końcówce meczu trafił w słupek. Wisła Płock mogła świętować zwycięstwo, a Adam Majewski - który od tego sezonu prowadzi 'Nafciarzy' po 1359 dniach przerwy znów wygrał mecz w Ekstraklasie. Poprzednio dokonał tej sztuki 4 listopada 2022 roku. Jako trener Wisły Płock pokonał wówczas Zagłębie Lubin (3:0)" - napisał na naszych łamach dziennikarz Sport.pl Filip Macuda.

Tuż po przerwie Płocczanie podwyższyli wynik na 2:0, do czego mocno przyczynił się bramkarz Rakowa, Wiktor Żołneczko. To, że 17-latek został zgłoszony do podstawowego składu w pierwszym spotkaniu sezonu Częstochowian było dużą niespodzianką. Niestety, fatalny błąd z 49. minuty przyczynił się do porażki drużyny trenera Kroczka, choć dziesięć minut później Żołneczko efektownie obronił strzał Gustava Marcusa Sangrego.

- Stracona bramka w drugiej połowie na pewno nie pomogła. Reakcja była dobra, przejęliśmy inicjatywę, tworzyliśmy sytuacje, ale finalnie nie starczyło czasu i przegrywamy ten mecz - przyznał szkoleniowiec Rakowa Dawid Kroczek na pomeczowej konferencji prasowej.

Dlaczego między słupkami w jego drużynie stanął 17-latek, a nie Kacper Trelowski, broniący w spotkaniu z Vallettą?

- Postawiłem na Wiktora Żołneczko, bo prezentował się świetnie w sparingach i na treningach. Trzeba dawać młodym szanse. Mamy tu wielu młodych chłopaków. Ciężko mi scharakteryzować jego występ, popełnił wielki błąd, ale potem nas uratował przed golem na 0:3 - zaznaczył Kroczek.

W czwartek 30 lipca Raków Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z Vallettą w meczu rewanżowym II rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Początek o godzinie 19.30. Spotkanie to będzie relacjonowane na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.