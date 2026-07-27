"Ukrainiec wzięty jako 'zakładnik' w Polsce". Tak piszą o celu transferowym Legii

Urodzony w Charkowie napastnik (lub ofensywny pomocnik) w przeszłości reprezentował barwy m.in. austriackiego Grazer AK czy szwajcarskiego FC Zurich. W marcu 2024 roku Wjunnyk podpisał kontrakt z Lechią Gdańsk, co spowodowało spór prawny z Szachtarem Donieck. Teraz Ukrainiec szuka drogi ucieczki z zespołu Biało-zielonych.

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Ukraińcy jednoznacznie o sprawie Wjunnyka

Młodzieżowy reprezentant Ukrainy pod koniec lutego 2024 jednostronnie rozwiązał kontrakt z winy klubu. Szachtar utrzymywał, że zrobił to bezprawnie i zagroził procesem. Tym bardziej, że w marcu Wjunnyk podpisał kontrakt w Gdańsku jako wolny agent.

Jego sprawa trafiła do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS) w Lozannie.

- Żaden z prawników do mnie nie dzwonił. Z tego, co wiem, w Lozannie nie wiedzą, jak to rozwiązać, bo to pierwszy taki przypadek. Według moich prawników z powodu mojej sprawy oraz jeszcze jednego zawodnika zaczęto tam rozważać wprowadzenie nowych zasad dla klubów. Teraz po prostu gram i o tym nie myślę - powiedział w rozmowie z ukraińskimi mediami w sierpniu 2025 roku.

Od tamtej pory sprawa nie poszła do przodu. Skomplikowała się jednak jego sytuacja w Lechii Gdańsk, która spadła z Ekstraklasy. Wjunnyk chciałby kontynuować karierę w innym klubie. Media informowały, że zainteresowana sprowadzeniem 24-letniego gracza jest Legia Warszawa.

"Ukraiński piłkarz wzięty jako 'zakładnik' w Polsce: 'Prezydent klubu go ignoruje'" - informuje nagłówek w portalu sport24.ua.

"Bohdan Wjunnyk poskarżył się na władze Lechii. Ukraiński napastnik dostał opcję kontynuowania kariery w Legii, ale jego obecny klub nie chce się z nim rozstać" - kontynuują ukraińscy dziennikarze, w dalszej części artykułu przytaczając słowa Wjunnyka, które ten wypowiedział w krótkiej rozmowie z Karoliną Jaskulską z Kanału Sportowego.

24-latek od spotkania z Radomiakiem, a więc od 4 maja 2026 roku, leczy kontuzję. Ma wrócić do treningów pod koniec lipca. Czy jego nowym klubem będzie Legia Warszawa? Ukrainiec miał wcześniej wpaść do notesów przedstawicieli Śląska Wrocław oraz Cracovii. Do końca czerwca 2028 roku Bohdan Wjunnyk ma ważną umowę z Lechią Gdańsk.