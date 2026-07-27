Widzew skreślił piłkarza po roku! Zapłacili za niego dwa miliony euro

Widzew w poprzednim sezonie uniknął tragedii, jaką niewątpliwie byłby spadek do pierwszej ligi. Nikt w łódzkim zespole nie wyobraża sobie powtórki w tym roku, mocarstwowe plany sięgają nawet mistrzostwa Polski. W pierwszym meczu podopieczni trenera Vukovicia tylko zremisowali 2:2 z Motorem Lublin.

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Latem podobnie jak zimą w łódzkim zespole sporo się dzieje jeśli chodzi o transfery i to w obie strony. Widzew zasilili tacy piłkarze jak Karol Świderski, Mario Garcia, Giannis Papanikolaou czy Jusuf Gazibegović. Klub opuścili m.in. Osman Bukari, Maciej Kikolski, Samuel Kozlovsky czy Bartłomiej Pawłowski. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec roszad w składzie.

Ten piłkarz ma opuścić Widzew. "Nie mam tutaj więcej do dodania"

W kadrze meczowej na mecz z Motorem zabrakło dwóch zawodników - Steliosa Andreou i Andiego Zeqiriego. Pierwszy z nich ma być o krok od zmiany klubu, sytuację Szwajcara na pomeczowej konferencji prasowej wyjaśnił trener Vuković. Szkoleniowiec wyraził się jasno.

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- Andi Zeqiri nie jest w meczowej dwudziestce. Nie mam tutaj więcej do dodania. Jest to kwestia mocno wewnętrzna. Powiązana z rozmowami z ludźmi od sportowych dyrektorów do samego właściciela. Można tutaj znowu nawiązać, że Świderski zaczął na ławce, bo jak zaczęliśmy dwójką napastników, to ta opcja z dwójką napastników jest niezbyt duża - powiedział po meczu z Motorem trener Vuković.

Zeqiri kosztował Widzew aż dwa miliony euro, sam zawodnik chciałby zostać w Łodzi, na co wpływ ma bardzo wysoki kontrakt. Szwajcar rozegrał dla "Widzewiaków" 28 spotkań, zdobył w nich zaledwie trzy gole.