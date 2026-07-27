Pierwszy werdykt po starcie Ekstraklasy. Zapaliły się trzy lampki alarmowe

Dziś w podsumowaniu kolejki Ekstraklasy o ludziach, którzy nie rozwiali wątpliwości:

To był jeden z najgorszych indywidualnych występów, jakie widziałem w Legii w ostatnich latach. Mowa oczywiście o tym, co w piątek wieczorem w Szczecinie zaprezentował Mileta Rajović. Napastnik warszawskiej drużyny, który frustrował nieskutecznością w poprzednim sezonie, od początku kolejnych rozgrywek przechodzi samego siebie. Gdzie leży granica jego niefrasobliwości?

W meczu z Pogonią Duńczyk dokonał niemal niemożliwego, nie strzelając gola dosłownie z kilku centymetrów. Zamiast wbić piłkę do pustej bramki, Rajović nastrzelił ją sobie na rękę. Ale to był tylko początek. W drugiej połowie Duńczyk - będąc na spalonym - dotknął piłkę po strzale Łukasza Zjawińskiego, przez co sędzia nie uznał drugiego gola. Jakby tego było mało, niedługo później Rajović zmarnował jeszcze jedną stuprocentową sytuację.

- Mileta miał trochę pecha w tych sytuacjach - mówił po meczu Marek Papszun. Trener Legii, choć w trakcie spotkania wściekał się na swojego zawodnika, po meczu nie chciał kopać leżącego. Ale trudno oprzeć się wrażeniu, że i on traci wiarę w to, że Rajović jeszcze zaskoczy skutecznością. 27-latek zmarnował sytuację bliźniaczą do tej ze sparingu z Radomiakiem, kiedy przestrzelił z dwóch metrów.

Mecz z Pogonią potwierdził największy problem Legii z letnich sparingów: brak skuteczności. W kilku spotkaniach Warszawiacy strzelili mniej goli, niż powinni, na co Papszun kilka razy zwracał uwagę. I dość otwarcie apelował do władz klubu o sprowadzenie skutecznego napastnika. Ale - przynajmniej na razie - wielkich szans na to nie ma, bo tacy piłkarze sporo kosztują, a pieniędzy przy Łazienkowskiej nie ma.

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Dlatego Legia rozmawiała z Bohdanem Wjunnykiem, ale nie wydaje się, by i on problem ze skutecznością rozwiązał. Ukrainiec w poprzednim sezonie strzelił dla Lechii Gdańsk raptem trzy gole, czyli mniej niż Rajović dla Legii. Dlatego nie dziwi, że Papszun i jego sztab robią jeszcze wszystko, by poprawić grę duńskiego napastnika i bronią go przed dziennikarzami i kibicami.

- On ma motorykę, profil, umiejętność znalezienia się w polu karnym. Wyliczyliśmy, że Mileta miał w poprzedniej rundzie 13 sytuacji. Gdyby zamienił to na osiem goli, miałby 15 bramek w sezonie - mówił asystent Papszuna, Artur Węska, w rozmowie z serwisem Legioniści.com. Argument absurdalny, oparty jedynie na "gdyby". Ale co więcej zostało legionistom?

Kroczek nie rozwiał wątpliwości

Mimo nieskuteczności Rajovicia Legia w Szczecinie w ostatnich sekundach wyszarpała zwycięstwo 1:0 po całkiem niezłym meczu. Drużyna Papszuna, choć ma swoje problemy, wciąż idzie do przodu i potwierdziła, że z jednobramkowych zwycięstw robi już wielką sztukę. Bez 51-letniego szkoleniowca nadal nie mogą odnaleźć się za to w Rakowie Częstochowa.

Wiosną zeszłego roku drużyna, którą przejął Łukasz Tomczyk, miała walczyć o mistrzostwo Polski. Miała, ale były trener Polonii Bytom został zwolniony po zaledwie kilku miesiącach i porażce w finale Pucharu Polski. Rakowowi sezon uratował jego asystent Dawid Kroczek, który zakończył sezon na czwartym miejscu i ostatecznie zakwalifikował się do europejskich pucharów.

Mimo że wątpliwości wokół tego trenera nie brakowało, w Rakowie zdecydowali, że to Kroczek poprowadzi drużynę w kolejnym sezonie. I były szkoleniowiec Cracovii tych wątpliwości jeszcze nie rozwiał. Co więcej, można powiedzieć, że po dwóch pierwszych spotkaniach one tylko narosły.

O ile w czwartkowym meczu pucharowym z maltańską Vallettą (3:1) Raków uciekł spod topora i uniknął kompromitacji przed własną publicznością, o tyle w niedzielę nie poradził już sobie z Wisłą Płock (1:2). Wisłą, która latem przeszła rewolucję, tracąc nie tylko zawodników, ale przede wszystkim głównego architekta jej ostatnich sukcesów - trenera Mariusza Misiurę. Niedzielne spotkanie pokazało, że problemy Rakowa z Vallettą nie były jednorazowym przypadkiem. Częstochowianie mają poważny problem.

Raków nie wyglądał na zgrany zespół, a przy okazji jego piłkarze popełniali koszmarne błędy indywidualne jak bramkarz Wiktor Żołneczko przy golu na 0:2. Ale winą za porażkę nie można obarczyć jedynie 17-letniego debiutanta. W meczu z Wisłą zawiedli też ci bardziej doświadczeni: w obronie pewności nie dodawał Fran Tudor, a w środku pola rozczarowali Oskar Repka i Władysław Koczerhin, z przodu słabo zagrali i Mahir Emreli, i Tomasz Pieńko. Jedynym, który zaprezentował niezły poziom, znów był Patryk Makuch, ale jednym piłkarzem Raków świata nie zawojuje.

- Nie starczyło nam czasu - mówił Kroczek po meczu z Wisłą. Trener Rakowa musi zdawać sobie sprawę, że w klubie wiele czasu na poprawę gry i wyniku mieć nie będzie. Przekonał się o tym każdy trener poza Papszunem. Każdy, kto próbował go zastąpić, nie cieszył się takim zaufaniem Michała Świerczewskiego.

Widzew nie dał sobie niezbędnego spokoju

Ale nie tylko Kroczek musi przekonać do siebie właściciela klubu. W podobnej sytuacji w Widzewie jest Aleksandar Vuković. Serb w poprzednim sezonie uratował drużynę przed sensacyjnym spadkiem do I ligi, ale nie zrobił tego w efektownym stylu. O ile Papszun w miarę szybko poukładał Legię i mimo trudnej sytuacji otarł się nawet o europejskie puchary, o tyle Widzew Vukovicia punktował w kratkę i o życie martwił się do ostatniej kolejki poprzedniego sezonu.

Serb zrzucał to wszystko na rodzaj presji, z jaką jego piłkarze nie mieli wcześniej do czynienia. Vuković wskazywał też na marne przygotowanie drużyny do sezonu i złą politykę transferową. Serb najpierw odstawił od drużyny najdroższego piłkarza Ekstraklasy Osmana Bukariego, a kilka tygodni temu pozbył się go z klubu. Vuković nie chciał kolejnej rewolucji, tylko wzmocnienia drużyny na kluczowych pozycjach.

Każda z jego próśb została spełniona, a Widzew wzmocnił się nie tylko na boisku, ale i w gabinetach, sprowadzając najlepszego polskiego dyrektora sportowego - Łukasza Masłowskiego. Aktywność w mediach ograniczył właściciel klubu Robert Dobrzycki, który rok temu lubił barwnie opowiadać o swoich ambitnych planach i celach. W Widzewie miała zapanować normalność, która miała znaleźć przełożenie na pozytywne wyniki.

Pierwszy mecz nie rozwiał wątpliwości wokół Vukovicia i jego Widzewa. A przecież wydawało się, że lepszego rywala na początek Łodzianie nie mogli sobie wymarzyć. Motor Lublin to drużyna, z której latem odeszło aż 14 piłkarzy, a przyszło zaledwie sześciu. Lublinianie mają też nowego trenera, bo Misiura zastąpił Mateusza Stolarskiego. Mimo że przed spotkaniem w Łodzi szkoleniowiec Motoru przygotowanie swojej drużyny do sezonu ocenił na "siódemkę" w dziesięciostopniowej skali, to nie można było odnieść wrażenia, że robi dobrą minę do złej gry.

Motor to wciąż plac budowy, a mimo to Widzew nie był w stanie go ograć. I co ważniejsze, na zwycięstwo po prostu nie zasłużył. Mimo że gospodarze stworzyli sporo okazji bramkowych, to na wiele pozwolili też gościom. Motor może czuć niedosyt, bo gdyby doskonałe okazje wykorzystali Mbaye N'Diaye i Fabio Ronaldo, a minimalnie bardziej precyzyjny był Thomas Santos, wynik spotkania byłby zupełnie inny.

W Łodzi żaden dramat się jeszcze nie wydarzył, ale mecz z Motorem na pewno nie dał Vukoviciowi i drużynie niezbędnego spokoju. A terminarz do pierwszej przerwy na mecze reprezentacji pojawieniu się tego spokoju ani trochę nie sprzyja.